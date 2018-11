O sonho continua! Fluminense vence Nacional, cala Parque Central e avança às semifinais da Sul-Americana

O sonho do título inédito da Copa Sul-Americana continua vivo. Com grande atuação coletiva e o famoso espírito guerreiro, o Fluminense venceu o Nacional por 1 a 0, calou o histórico estádio Parque Central, no Uruguai, e conquistou a vaga nas semifinais da competição, onde enfrentará Atlético-PR ou Bahia. Luciano marcou o gol da classificação. O Tricolor precisava de uma vitória por 1 a 0 ou de um empate de 2 a 2 em diante após o 1 a 1 no Rio de Janeiro na semana passada.





Para se classificar, o Flu precisava superar o ótimo retrospecto do Nacional em seu estádio. Nos sete jogos no Parque Central em competições internacionais em 2018, o time uruguaio havia vencido seis, empatado um e não sofrido nenhum gol. Diante de um estádio lotado, o Tricolor quebrou a escrita e eliminou os donos da casa.





Dúvida para a partida após ter sofrido uma entorse no joelho direito e uma pancada no tornozelo da mesma perna no jogo de ida, o zagueiro foi um dos destaques da partida. Teve grande atuação defensiva e, mesmo com dores no 2º tempo, seguiu em campo até o fim.





O gol da classificação, marcado por Luciano, surgiu de um vacilo do goleiro Conde. Após uma bola ao chão, o arqueiro do Nacional deu um passe fraco para o companheiro de equipe. Sornoza interceptou e serviu Luciano, que não perdoou. Os jogadores uruguaios chegaram a reclamar, acusando o Fluminense de falta de fair play. Mas a jogada já havia tido sequência e a falha ficou na conta do goleirão.





Sem o lateral-direito Léo, machucado, o técnico Marcelo Oliveira deslocou Jadson para a função, colocando Airton no time. Com a improvisação pela direita, o Fluminense usou ainda mais o lado esquerdo para atacar. Ayrton Lucas e Everaldo foram alguns dos destaques do time, com boas jogadas em velocidade e dribles pelo setor.





Precisando do resultado, o Fluminense começou tomando a iniciativa. Aos 15, chegou a balançar as redes com Digão, mas o árbitro anulou o gol indicando falta de Richard no lance. Aos 30, Everaldo invadiu a área em velocidade, mas foi desarmado por García bem na hora do chute. Os tricolores chegaram a pedir pênalti, mas o jogador do Nacional tocou na bola. Minutos depois, o Nacional chegou duas vezes com perigo em bolas alçadas na área. Gum e Júlio César tiraram. Aos 39, o Flu perdeu a sua maior chance. Luciano deixou Ayrton Lucas na cara do gol, mas o lateral chutou mascado e a defesa tirou.





O Flu voltou do intervalo com a mesma postura, partindo para cima do adversário. Com menos de 1 minuto, Ayrton Lucas fez grande jogada pela linha de fundo e cruzou para Luciano, que chutou para fora. Aos 4 minutos, o goleiro Conde saiu tocando errado, Sornoza interceptou e tocou para Luciano, que dessa vez não perdoou. No lance seguinte, o Nacional quase empatou em bola cruzada na área. Aos 8, Ibañez quase fez o segundo, de cabeça. Os uruguaios tentaram duas vezes com chutes de fora da área. E o Flu chegou novamente aos 28, mas o passe de Luciano para Sornoza foi longo demais. Aos 45, Matheus Alessandro, em contra-ataque, teve chance de matar o jogo, mas chutou para fora cara a cara com o goleiro. Para alívio dos tricolores, o gol não fez falta, e o Flu avançou às semifinais.





Globo Esporte