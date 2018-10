Palmeiras empata com Flu e vai à final do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras está classificado para a decisão do Brasileirão Sub-20. Após vencer por 2 a 0 o duelo de ida no Rio de Janeiro, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Fluminense, nesta terça-feira (2), na Arena Barueri, e carimbou o passaporte para a final da competição. Papagaio abriu o placar para os paulistas. Zé Ricardo, de pênalti, empatou para o Tricolor Carioca.





Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor de Vitória e Flamengo, que se enfrentam na quarta-feira (3), para saber quem será o adversário da decisão.





O JOGO





Em desvantagem no confronto, o Fluminense tratou de partir para cima. Logo aos sete minutos, Dudu teve chance de marcar ao ficar de cara para o gol, mas chutou em cima do goleiro Anderson. Aos 13, o Verdão respondeu com Luan Cândido, batendo forte para defesa do goleiro Pedro Paulo. No rebote, o jogador palmeirense ainda tentou novamente, mas foi bloqueado pela defesa tricolor.





Na marca dos 23, outra boa oportunidade para o Flu, com Carlinhos, obrigando Anderson a fazer outra boa defesa. Mas o Palmeiras mostrou porque a equipe de melhor campanha na competição até aqui. Aos 38, Papagaio aproveitou rebote dentro da área e abriu o marcador para o Palmeiras. Gol do artilheiro do Brasileirão Sub-20.





Na epata final, o Tricolor ganhou sobrevida no duelo logo aos oito minutos. Zé Ricardo converteu pênalti e igualou o marcador para os cariocas. O Flu tentava pressionar a todo custo, e o Palmeiras buscava conter com tranquilidade as ações do rival. Aos 29, o Tricolor chegou novamente, após lindo elástico de Marcos Paulo, dentro da área, batendo cruzado e obrigando Anderson a intervir novamente para o Palmeiras.





O Verdão, por sua vez, ofereceu perigo aos 33, quando Patrick de Paula acertou uma bomba na trave tricolor em cobrança de falta. Nos acréscimos, o Flu ainda ficou com um jogador ao menos, ao ter Zé Ricardo expulso. No fim, o Verdão esperou o tempo correr e comemorou a classificação para a decisão.





