Palmeiras luta, mas Boca Juniors chega à final da Libertadores com mais um gol de Benedetto

O Palmeiras lutou bastante, mas não conseguiu superar o Boca Juniors na noite desta quarta-feira, na arena alviverde, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com o empate em 2 a 2, o Boca se classificou para a final da competição continental por ter vencido a partida de ida, na Bombonera, por 2 a 0. O gol de empate foi do atacante Benedetto, que já tinha marcado duas vezes em Buenos Aires. E a decisão será argentina: o River Plate eliminou o Grêmio na terça-feira ao ganhar por 2 a 1 em Porto Alegre.





Será a 11ª final de Libertadores do Boca Juniors: o time argentino tem seis títulos (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) e quatro vices (1963, 1979, 2004 e 2012). O Palmeiras foi a quatro decisões (1961, 1968, 1999 – quando ganhou – e 2000).





A Libertadores será decidida por times do mesmo país pela terceira vez, a primeira entre equipes argentinas. As duas anteriores foram brasileiras: São Paulo x Atlético-PR (2005) e Internacional x São Paulo (2006).





Aos 9 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0, Bruno Henrique mandou para a rede uma bola cruzada por Dudu, mas o gol foi anulado com a ajuda do árbitro de vídeo. Um minuto depois, antes de a partida recomeçar, o árbitro colombiano Vilmar Roldán, alertado pelo chileno Julio Bascuñán, marcou impedimento de Deyverson no início da jogada. O juiz nem quis ver o lance no monitor de TV ao lado do campo.





