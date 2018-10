Pinho diz que deixa Comercial após fim da Segundona: "Futebol tem que ter renovação"

Depois do empate do Comercial por 0 a 0 com o Primavera, na primeira partida da final da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, em Indaiatuba, o técnico Pinho afirmou em entrevista que não permanecerá no Leão em 2019.





Com o objetivo principal já conquistado - o acesso à Série A3 - o treinador espera descansar e cuidar da saúde. Com isso, ele fará sua despedida do Leão do Norte no próximo sábado, às 16h, no jogo decisivo da Segundona, no Palma Travassos.





- Era tudo que eu queria, subir. Passar um ano no clube e ser lembrado. Eu estou muito feliz, mas cansado e decidi dar um tempinho. Tenho uma cirurgia para fazer e não fiz para acabar o campeonato. Já avisei a diretoria. Futebol tem que ter renovação - declarou o treinador à Rádio Thathi.





Com o futuro já certo no Comercial, o treinador de 73 anos falou da possibilidade em aposentar ou disputar novamente a Segunda Divisão, competição que ele soma sete acessos.





- Eu não sei [se estarei na Segundona em 2019]. Não sei se vou decidir parar. Acho que se eu parar, não vou morrer do coração. Estou me preparando para parar, mas não sei o que vai acontecer - completou o técnico.





Para Pinho conseguir o título da Segundona e encerrar seu ciclo vitorioso no Comercial, o time precisa ao menos empatar com o Primavera na partida de volta, que acontecerá no sábado, na Joia.





