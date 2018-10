Prestes a demitir treinador, Monaco vê Henry como prioridade

Thierry Henry é o nome preferido no Monaco para substituir o técnico Leonardo Jardim. O português ainda não foi demitido, mas sua queda é questão de tempo de acordo com o jornal francês “L’Équipe”.





O Monaco tem um dos piores começos de temporada de sua história, com apenas uma vitória e três empates em 12 jogos. No Francês, a equipe ocupa a zona de rebaixamento, com seis pontos em nove rodadas.





Segundo a TV inglesa “Sky Sports”, representantes de Henry inclusive já foram contatados pelo Monaco. O curioso é que o atual auxiliar da seleção belga começou sua carreira de jogador no clube, em 1995.





O italiano Claudio Ranieri, que treinou o Monaco entre 2012 e 2014, seria outra opção. O clube monegasco quer anunciar o novo nome até segunda-feira, aproveitando a pausa para a data Fifa.





Globo Esporte