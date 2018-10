River Plate derrota Independiente e avança às semifinais da Libertadores

O River Plate está na semifinal da Libertadores. Com a vitória por 3 a 1 sobre o rival Independiente, no Monumental de Nuñez, o Millonarios vai encarar o vencedor do confronto entre Grêmio e Tucumán na próxima fase da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Scocco, Borré e Quintero. Romero fez para os visitantes.





O técnico Marcelo Gallardo chega a sua terceira semifinal em quatro disputadas como treinador do River Plate. Essa é a 38ª vez que o time se classifica em 46 confrontos de mata-mata.





O River Plate foi melhor do que o Independiente em toda a partida. No primeiro tempo, os Millonarios foram bem até os 20 minutos. A partir daí, os rivais igualaram a partida. Na etapa final, os donos da casa foram superiores e conseguiram construir o resultado. O gol de Borré, por exemplo, foi uma pintura.





Globo Esporte