Santos arranca empate com o Corinthians no fim e conquista Paulista Feminino

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SFC)









O Santos fez valer a vantagem do empate diante do Corinthians e conquistou o Campeonato Paulista Feminino, neste sábado, no Parque São Jorge. Com um gol marcado aos 38 do segundo tempo, as Sereias da Vila alcançaram o 2 a 2 e ficaram com a taça, que não conquistavam havia sete anos. O jogo de ida, na Vila Belmiro, terça passada, havia terminado 1 a 0 para as santistas.





As corintianas precisavam vencer (se fosse por um gol de diferença, a decisão iria para os pênaltis). O histórico era favorável: em três jogos na temporada, a equipe da capital havia vencido dois. A única derrota foi justamente na primeira partida da final.





Assim, o Corinthians foi para cima e tomou a frente do placar logo no primeiro minuto de jogo. Em jogada combinada de Milena e Adriana pela direita, a bola chegou a Marcela dentro da área. A camisa 9 girou em cima da defensora santista e bateu rasteiro, tirando da goleira Michelle para abrir o marcador.





A torcida se animou e empurrou o time para cima. Sob pressão, as santistas não conseguiam sair jogando.





A partir dos 10 minutos, a partida ficou mais equilibrada. Depois de criar algumas chances, o Santos chegou ao empate aos 17 minutos. Uma cobrança de falta de Brena que desviou na barreira e matou a goleira Lelê.





O Corinthians voltou a ter mais posse, mas tinha dificuldades para chegar ao gol adversário. Mas na volta do segundo tempo, mais um gol no início colocou o time da casa na frente de novo. Aos 6 minutos, Erika subiu mais que a defesa em escanteio cobrado por Yasmin e mandou para a rede.





A partir daí, o resultado que levava a decisão para os pênaltis deixou o jogo nervoso. Muitas faltas e poucas chances ao longo do segundo tempo marcaram o ritmo da final.





Emily Lima, treinadora santista, renovou o gás de seu ataque ao colocar Ketlen, pela esquerda, no lugar da autora do primeiro gol, Brenda.





A alteração funcionou. A camisa 7 recebeu um passe cruzado, aos 38 minutos, e se esticou para empurrar a bola para a rede, na saída de Lelê.





A pressão final do Corinthians, empurrado pela torcida, não deu muito resultado. A camisa 10 do Timão, Gabi Zanotti, ainda teve uma última chance aos 46, quando recebeu livre na entrada da área pela direita, mas o chute saiu fraco, fácil para Michelle.





Com o placar agregado de 3 a 2, as Sereias deixam para trás os dois vices seguidos de 2016 e 2017, e voltam a levantar o Paulista.





Para as corintianas, resta o Brasileirão. Na quinta-feira, o Corinthians recebe o Flamengo pelo jogo de volta da semifinal com a obrigação de sair de mais um resultado adverso, 2 a 1 no jogo de ida, no Rio de Janeiro.





Globo Esporte