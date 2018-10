Sem Messi, sem problema: Rafinha marca, Barcelona vence a Inter e segue 100% na Champions

O Barcelona superou o desfalque de Lionel Messi e também uma Inter de Milão apagada para conquistar a sua terceira vitória em três rodadas da Liga dos Campeões: 2 a 0, gols de Rafinha, o substituto do craque argentino no time titular nesta quarta-feira, e Jordi Alba, um dos grandes sócios do camisa 10 em campo, no Camp Nou, pelo Grupo B.





Com 100% de aproveitamento (apenas Borussia Dortmund e Juventus também venceram todas), o Barça pode conquistar a vaga na próxima rodada em caso de vitória sobre a própria Inter, que tem seis pontos, na Itália. O jogo está marcado para o dia 6 de novembro, assim como Tottenham x PSV, no Wembley - os dois estão empatados com um ponto cada. Veja a classificação de todos os grupos da Champions.





Messi pôs uma tipoia no braço direito e foi ao Camp Nou, mas a imagem dele sentado nas tribunas ao lado do filho Thiago era difícil de se acostumar. Menos mal para ele e o Barça que não fez falta - talvez apenas em duas cobranças de falta na meia-lua desperdiçadas por Philippe Coutinho e Suárez. Ele será ausência por três semanas com uma fratura.





Nem parecia a Inter de Milão com sete vitórias consecutivas e embalada pelo gol de Icardi nos acréscimos no clássico contra o Milan. Com uma escalação mais cautelosa, Luciano Spalletti praticamente não levou perigo a Ter Stegen. O Barça foi superior e construiu sua vitória com um gol em cada tempo. Primeiro, aos 32, Suárez deu lançamento primoroso para Rafinha completar. Na etapa final, aos 38, Rakitic acionou Jordi Alba, que definiu o placar com um chute cruzado.





Agora é o Barcelona quem vai com moral para o clássico contra o Real Madrid, domingo, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou - o GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real às 12h15 (de Brasília). A Inter terá difícil compromisso diante da Lazio, segunda-feira, em Roma, pelo Italiano.





Globo Esporte