Sesi-SP vence Corinthians, fecha a série em 2 a 0 e vai à final do Paulista

O Sesi-SP é o primeiro finalista do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Depois de derrotar o Corinthians por 3 a 1 fora de casa no primeiro jogo da série, o time da Vila Leopoldina despachou o rival com uma contundente vitória por 3 a 0 (parciais de 25/21, 25/20 e 25/18), nesta segunda, fechando a série em 2 a 0. O adversário do Sesi-SP sai do confronto Campinas x Taubaté, que jogam às 21h30, com transmissão ao vivo do SporTV2. Campeão em 2009, 2011, 2012 e 2013, a equipe do técnico Rubinho busca o quinto título paulista.





O Sesi-SP começou com ligeiro predomínio sempre liderando o placar. Após pancada de Lucas Lóh, o time da Vila Leopoldina fez 7 a 4. Quando o rival abriu 9 a 5, o técnico corintiano Gersinho pediu tempo pela primeira vez. Mesmo com a parada, o Corinthians seguiu sendo dominado. Num ponto de bloqueio duplo de Gustavão e Alan, o Sesi-SP marcou 13 a 7. Com Fábio bem na rede, o Timão tentou a reação, mas não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do time da casa, que triunfou por 25 a 21.





O segundo set começou com um ponto de Diogo para o Corinthians, que liderou o placar nos primeiros minutos. Num ponto polêmico, o time alvinegro fez 5 a 4. O Sesi-SP só foi virar quando Lipe e Gustavão fecharam um bloqueio duplo em Gabriel: 6 a 5. Num ace de Éder, a equipe mandante marcou 12 a 9. O Corinthians não se encontrou mais em quadra e, em pouco tempo, o placar já apontava 20 a 13 para o adversário. Sem muitas dificuldades, o Sesi-SP foi para a vitória no set, fechando a parcial em 25 a 20.





O panorama do jogo seguiu o mesmo no terceiro set. O Sesi-SP saiu na frente, não perdendo mais a dianteira do placar. Após ponto de Gustavão, os mandantes abriram três de frente - 7 a 4. Num ace de Lipe, o marcador foi a 11 a 7 para o Sesi-SP, o que fez o técnico Rubinho pedir tempo. O Corinthians ainda chegou a sonhar quando Mariano atacou com força, diminuindo para 15 a 10. Só que o time da Vila Leopoldina tratou de se impor nos minutos finais, definindo o set em 25 a 18.





Sesi-SP: William, Éder, Lucas Lóh, Lipe, Gustavão e Alan. Líbero: Murilo. Reservas: Renato, Evandro, Daniel, Bertolini, Alan Patrick, Pureza e Franco. Técnico: Rubinho.





Corinthians: Marcelinho, Sidão, Diogo, Fábio, Riad e Gabriel. Líbero: Matheus. Reservas: Cristiano, Yago, Mariano, Erick, Vitão, Nicolas e Luan. Técnico: Gersinho.





