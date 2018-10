Sob olhar de Kobe, LeBron faz triplo-duplo, e Lakers tiram invencibilidade dos Nuggets

(Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports/Reuters)









Em uma noite especial para o torcedor do Los Angeles Lakers, o time venceu por 121 a 114 o Denver Nuggets, até então invicto e líder da Conferência Oeste da NBA, a liga americana de basquete. Não apenas pela importância do resultado, mas pela presença no ginásio de Kobe Bryant, um dos maiores ídolos da história da franquia, e pelo primeiro triplo-duplo de LeBron James com a camisa de seu novo time.





LeBron marcou 28 pontos, pegou 11 rebotes e deu 11 assistências, conseguiu três roubadas de bola e cometeu apenas dois desperdícios de bola. Ele contou com a energia de Lance Stephenson, que marcou oito de seus 12 pontos no último quarto, justamente quando o principal jogador dos Lakers sentou no banco para alguns minutos de descanso.





Os Lakers sofreram para segurar Nikola Jokic. O pivô dos Nuggets ganhou a maiorira das jogadas no garrafão, marcou 24 pontos, pegou 11 rebotes, três deles ofensivos, e ainda converteu uma bola de três. Jamal Murray, com 22 pontos e 10 rebotes, e Monte Morris, com 20 pontos, foram outros jogadores importantes em Denver.





No começo do último quarto, LeBron por uma situação inusitada. Com o time a seis pontos dos Nuggets, a torcida começou a gritar o nome de Kobe. Ele, então, acertou uma bela bola de três para silenciar a torcida naquele momento. A seis minutos do fim, os Nuggets chegaram a abrir oito pontos de vantagem, a maior do jogo.





Foi, então, que a energia de Lance contagiou o ginásio. Mesmo com LeBron no banco, ele comandou a reação. O astro dos Lakers voltou para a quadra com o jogo empatado em 108 a 108 a três minutos e meio do fim. O suficiente para comandar a arrancada final para uma vitória de peso neste começo de temporada.





Campanhas

Lakers: 2v, 3d (12º do Oeste)

Nuggets: 4v, 1d (3º do Oeste)





Próximos jogos

Lakers: contra os Spurs, sábado, em San Antonio

Nuggets: contra os Pelicans, segunda-feira, em Denver





Globo Esporte