Stock Light: Briga pelo título esquenta treinos livres em Londrina

(Foto: Duda Bairros/Stock Car/Vipcomm)









Na temporada de caça ao líder do campeonato Raphael Reis, Gabriel Robe, Enzo Bortoleto e João Rosate trataram de acelerar forte para garantirem os melhores tempos da Stock Light nos treinos desta sexta-feira em Londrina (PR).

Atual campeão da categoria e terceiro no campeonato com 120 pontos, Robe cravou a marca de 1min16s211, aplicando uma diferença de 0s349 para Bortoleto, o vice-líder da tabela com 158 pontos.





Quarto colocado na briga pelo título com o mesmo número de pontos de Robe, João Rosate foi o terceiro mais rápido, com Reis sendo o pior dos quatro que brigam diretamente pela taça. Curiosamente, Reis ficou em quarto por ter registrado primeiro o tempo de 1min27s240, uma vez que o quinto, Marcel Coletta, terminou o dia com exatamente o mesmo tempo.





A sessão contou com algumas interrupções por conta de batidas sem muita gravidade. Neste sábado, a Stock Light abre a programação com um rápido warm up às 9h10 e parte direto para a tomada de tempo às 11h30. A primeira corrida do fim de semana acontece às 14h45, com transmissão ao vivo da CATVE e do Globoesporte.com.





Confira os tempos desta sexta-feira:





1. Gabriel Robe (Motortech), 1min16s211

2. Enzo Bortoleto (KTF), 1min16s560

3. João Rosate (Carlos Alves), 1min17s049

4. Raphael Reis (W2), 1min17s240

5. Marcel Coletta (Cimed Jr.), 1min17s240

6. Pedro Saderi (SG), 1min17s260

7. Gustavo Myasava (MRF), 1min27s286

8. Murilo Coletta (W2), 1min17s632

9. Pedro Cardoso (Carlos Alves), 1min17s738

10. Vinicius Margiota (KTF), 1min17s779

11. Marco Cozzi (RSports), 1min17s789

12. Raphael Abbate (L3), 1min17s836

13. Matheus Coletta (Cimed Jr.), 1min18s023

14. Gustavo Frigotto (RKL), 1min18s198

15. Lucas Daleffe (MRF), 1min18s355

16. Gabriel Lusquiños (Motortech), 1min18s448

17. Tuca Antoniazzi (Motortech), 1min18s522

18. Lauro Traldi (MRF), 1min18s738

19. Diego Ramos (RKL), 1min18s791

20. Antonio Matiazi (TMG Light), 1min19s109

21. Odair dos Santos (Motor Fast), 1min20s263

22. Renan Guerra (SG), 1min23s515

23. Erik Mayrink (TMG Light), sem tempo





