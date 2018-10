Tata Martino oficializa saída do Atlanta United no fim da temporada da MLS e é cotado para assumir México, diz site

O Atlanta United anunciou, nesta terça, que Tata Martino não aceitou amplicar o contrato com o clube e vai deixar o comanda da equipe no fim da temporada da MLS. De acordo com a "ESPN", o treinador tem um acordo verbal para assumir a seleção mexicana em dezembro.





Apesar da possível chegada ao México, o treinador argentino afirmou que não vai tomar decisões até o fim do contrato com a equipe americana.





- Esta não foi uma decisão fácil de tomar, gostei muito do tempo que passei no Atlanta United e estou orgulhoso do que conseguimos alcançar juntos em tão pouco tempo. Não foi uma decisão tomada por questões financeiras, as negociações foram transparentes e justas. Foi simplesmente o certo para mim e para minha família nesse momento - disse Martino.





O Atlanta ainda tem um jogo da fase de grupos antes do início dos playoffs da MLS.





Globo Esporte