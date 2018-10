Tenista brasileiro brilha e fatura bronze nas Olimpíadas para atletas de até 18 anos

(Foto: Jonne Roriz/Exemplus/COB)









O brasileiro Gilbert Klier faturou nesta sexta-feira a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude. O brasiliense venceu o búlgaro Andreev Adrian, que desistiu da partida no final do segundo set. Com o resultado, o jovem retornará ao top 10 mundial da categoria juvenil. A medalha de Gilbert é a oitava do Brasil, que já supera sua marca de sete pódios na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude em Cingapura 2010.





- Ele abriu 4 a 0, eu estava com uma energia muito baixa. Por cansaço mental principalmente, mas eu fui tentando, não desisti em nenhum momento. Eu tirei força de onde eu achei que não tivesse, consegui essa energia para virar e vou conseguir levar essa medalha pra casa - disse Gilbert.





O brasileiro teve uma vitória expressiva em Buenos Aires, ainda que o adversário tenha desistido do jogo por conta de dores na lombar. Gilbert saiu perdendo por 4 games a 0, virou o set com maestria - abusando de jogadas ousadas e curtinhas afinadas. Depois de faturar a primeira parcial em 6 games a 4, Gilbert entrou bem no segundo set. Quando estava vencendo por 3 games a 1, com 40 a no saque, Andreev Adrian desistiu do jogo. Gilbert já tinha conquistado outro feito em 2018, quando chegou às quartas de final em Wimbledon na categoria juvenil - foi o primeiro brasileiro em uma década a alcançar a marca. Essa foi a terceira medalha olímpica do tênis.





"Eu comecei o jogo muito mal, energia muito baixa, muitos jogos durante a semana. Sem a torcida brasileira aqui, sem a minha família eu não iria conseguir", disse o brasiliense





