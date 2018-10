Tite muda e adota mistério na seleção brasileira para enfrentar a Argentina

(Foto: Pedro Martins / MoWA Press)









A rotina da seleção brasileira não é a mesma antes do clássico contra a Argentina. Pelo menos no que diz respeito à escalação. Ao contrário do que sempre faz, dessa vez, Tite ainda não tornou pública a sua escolha. É certo que ele fará modificações na equipe que derrotou a Arábia Saudita por 2 a 0 na última sexta-feira.





Normalmente, o técnico separa os titulares ainda na parte do treino aberta à imprensa. Dessa vez, ele pediu para que a atividade fosse programada de modo a esconder a escalação.





Há algumas pistas. Miranda e Danilo darão entrevista coletiva logo em seguida. Ambos serão titulares, nos lugares de Pablo e Fabinho, respectivamente. A entrada de Alisson na vaga de Ederson já havia sido comunicada por Tite há uma semana, ainda em Londres, no início da preparação para essa rodada de amistosos.





Filipe Luís e Roberto Firmino também deverão ser iniciar a partida. Sairão Alex Sandro e, provavelmente, Gabriel Jesus. Outra possibilidade é a entrada de Arthur, mas durante o aquecimento da atividade deste domingo, Tite teve um bate papo carinhoso com o volante do Barcelona. Ele costuma fazer isso para explicar escolhas. O técnico também conversou com Gabriel Jesus.





Ao juntar as pistas, a escalação provável do Brasil para enfrentar a Argentina tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro; Fred (Arthur), Renato Augusto, Coutinho e Neymar; Firmino.





Tite ainda terá o treino e a entrevista coletiva de segunda-feira para revelar e explicar suas opções antes do jogo contra a Argentina. Ou manter o mistério.





O clássico sul-americano está marcado para as 15h (de Brasília) desta terça-feira, na cidade de Jedá, na Arábia Saudita.





Globo Esporte