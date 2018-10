Título Brasileiro Feminino coroa trabalho feito no Corinthians, que mira profissionalização da equipe

(Foto: Bruno Teixeira/Agência Corinthians)









O Corinthians venceu o Rio Preto por 4 a 0 na noite desta sexta-feira e se sagrou campeão Brasileiro pela primeira vez em sua história.





Os gols da partida foram marcados por Adriana, Marcela, Yasmin e Millene. Adriana, conhecida como Maga, foi a vice-artilheira da competição com 14 gols.





- Título importantíssimo para o clube, um campeonato inédito para coroar o ano de trabalho que tivemos. Estou muito feliz pelo ano que eu fiz, por ser artilheira do time, mas o importaate mesmo é o título - disse a atacante.





Para a vice-presidente do Corinthians, Edna Murad, o título inédito coroa o trabalho que vem sendo feito no futebol feminino do Corinthians.





-Foi um trabalho intenso. Há três anos o futebol feminino vem ganhando força. A gente procurou dar todo o suporte para o futebol feminino. Quem está aqui no clube todos os dias vê o trabalho, empenho, esforço e a vontade de fazer um trabalho bem feito. E aí está o resultado. Mas a coisa não acaba não, a gente quer continuar, quer ampliar e vamos conseguir fazer isso para o próximo ano - comentou Edna no fim da partida.





Mas apesar de toda a festa, ainda há muita coisa para se mudar no futebol feminino do Corinthians e do Brasil. Assim como a grande maioria dos times, o elenco corintiano não é profissional, é amador.





As jogadoras possuem um contrato de ajuda de custo com o clube. A folha salarial mensal do time é de cerca de R$ 85 mil, uma das mais altas do país - a folha do Rio Preto é de R$ 35 mil.





Edna quer mudar esse cenário na temporada de 2019, profissionalizando o time feminino do Corinthians.





- A gente precisa profissionalizar, vamos disputar a Libertadores, precisa de uma coisa mais profissional. Mas não é só o Corinthians, o Brasil precisa profissionalizar o futebol feminino e dar o lugar que as mulheres merecem porque elas estão mostrando que não ficam para trás do masculino. A estrutura do futebol tem que mudar para abraçar as mulheres porque elas estão vindo com tudo - finalizou a vice-presidente do Corinthians.





