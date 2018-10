Unidos pela causa: mais de 1.800 pessoas participam da Corrida/Caminhada Outubro Rosa

(Foto: Rafael Cautella)

O último domingo, 21 de outubro, foi marcado por muita conscientização e promoção do bem-estar. A Corrida/Caminhada Outubro Rosa coloriu com a cor tema da campanha o estacionamento do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e reuniu mais de 1.800 pessoas – entre homens e mulheres - que correram 5km e/ou caminharam 3km em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama. O evento também teve um espaço exclusivo para as crianças.





"A causa é nobre e, estamos juntos, lutando, correndo e caminhando pelas pacientes que estão em tratamento e, principalmente pela prevenção do câncer de mama", comenta o diretor médico do InORP/Grupo Oncoclínicas, Dr. Aurélio Julião.





Esta edição reuniu ainda mais de 20 patrocinadores que promoveram ações com os corredores. "A cada ano temos mais pessoas que acreditam e se juntam à causa. O evento só é possível graças ao apoio de todos. Com isso, percebemos que podemos trabalhar juntos também para vencer o câncer de mama", comenta Arthur Rizzi da ARS Consultoria Esportiva.





Em 2019, a 6ª edição da Corrida/Caminhada Outubro Rosa está confirmada para o dia 6 de outubro no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.





Resultados





A corrida premiou os três primeiros colocados das categorias divididas por sexo e faixa etária. Os primeiros a cruzarem a linha de chegada na categoria geral foram: Adriano da Silva Simão com 16min25s em primeiro lugar; na sequência Wilme Oliveira com 16min36seg e Carlos Duran Santana com 16min47s. Já na classificação feminina, o primeiro lugar foi para Luciana Teixeira com o tempo de 20min08s, em segundo Eulalia dos Santos com 20min36s e Andrea Galão em terceiro com o tempo de 21min40s.





A Corrida/Caminhada Outubro Rosa tem realização e organização do InORP/Grupo Oncoclínicas e da ARS Eventos e Consultoria Esportiva.