Vettel roda na 1ª volta, mas vê Raikkonen vencer nos EUA e adiar decisão do título

Por pouco! Não foi desta vez que Lewis Hamilton conseguiu conquistar o pentacampeonato mundial da Fórmula 1. Neste domingo, em Austin, o inglês da Mercedes bem que tentou, mas acabou superado por um inspirado Kimi Raikkonen. Com duas paradas nos boxes, o britânico viu a Ferrari enfim acertar a estratégia, que valeu a vitória para o finlandês campeão de 2007. Primeiro triunfo dele desde o GP de Australia de 2013, 21º na carreira.





Sebatian Vettel, por sua vez, voltou a errar na primeira volta, mas, após o toque com Daniel Ricciardo, iniciou uma impressionante corrida de recuperação. A ultrapassagem derradeira aconteceu na penúltima volta, quando o alemão se aproveitou de um erro de Valtteri Bottas para ser o quarto e salvar o campeonato. Max Verstappen, que saiu da 18ª colocação no grid, deu show de ultrapassagens, segurou Hamilton no final e recebeu a quadriculada em segundo.





O que disseram?





RAIKKONEN: "Tive um bom começo, precisei me esforçar muito e cuidar dos pneus. Obviamente estou muito mais feliz do que terminar em segundo!"





VERSTAPPEN: "Tive um bom começo, uma boa primeira volta. Tivemos um bom ritmo. Infelizmente nas últimas três, quatro voltas fiquei sem pneus."





HAMILTON: "Parabéns ao Kimi e excelente trabalho do Max também. Este foi o melhor que pudemos fazer hoje, e foi ótimo termos algumas disputas."





O que você precisa saber?





- 21ª vitória de Raikkonen na Fórmula 1. Agora ele ultrapassa Mika Hakkinen como o finlandês que mais venceu na categoria.





Largada





Excelente largada de Kimi Raikkonen no GP dos EUA. Saindo da segunda colocação, o finlandês colocou por dentro da curva 1 e tomou a ponta de Lewis Hamilton. Um pouco mais atrás, Sebastian Vettel iniciou uma intensa disputa com Daniel Ricciardo pela quarta colocação. Após ultrapassar o australiano, o tetracampeão da Ferrari não conseguiu se manter à frente, tocando a RBR #3 e rodando. Ele caiu para a 15ª colocação.





Momentos-chave





1. Alonso X Stroll - Ainda na largada, Lance Stroll atinge em cheio a McLaren de Fernando Alonso, que é obrigado a abandonar a corrida. O espanhol esbraveja pelo rádio contra o piloto da Williams: "Não se pode correr com esses pilotos".





2. Grosjean X Leclerc - Outro toque que acontece ainda na primeira volta é o de Romain Grosjean em Chales Leclerc. Apesar de o piloto da Sauber rodar, quem leva a pior é o próprio Grosjean, que precisa recolher sua Haas aos boxes.





Grosjean bate em Leclerc e deixa o GP dos Estados de Fórmula 1





3. Azar de Ricciardo - Mesmo após vencer a batalha com Vettel, Ricciardo deixa o GP dos EUA com problemas no carro da RBR. É o sétimo abandono do australiano na temporada.





Daniel Ricciardo abandona a prova e Vestappen assume o quarto lugar





4. Hamilton nos boxes - Tranquilo na briga pelo pentacampeonato, Lewis é o primeiro dos ponteiros a ir para os boxes





Lewis Hamilton vai para os boxes e volta em terceiro na frente de Vestappen





5. Raikkonen segura Hamilton - Ainda sem fazer o primeiro pit-stop, Raikkonen segura bravamente Hamilton na briga pela liderança.





Lewis Hamilton vai para cima de Raikkonen que mantém primeira posição





6. Kimi nos boxes - Não demora muito para que o finlandês da Ferrari faça a primeira parada.





Raikkonen segura Hamilton e vai para os boxes





7. Quem diria? - Ferrari ordena que Vettel abra caminho para Raikkonen. O finlandês assume a segunda posição, pouco mais de 16s atrás de Hamilton.





Kimi Raikkonen passa Vettel





9. Segunda parada - Para alívio da Ferrari, Hamilton vai aos boxes efetuar o segundo pit stop. A Mercedes calça pneus macios no carro do inglês, que volta em quarto, logo atrás de Bottas.





Lewis Hamilton vai trocar pneus e volta em quarto, a frente de Vettel





10. Jogo de equipe - Bottas abre caminho para a ultrapassagem de Hamilton. Inglês tem pouco mais de 7s de desvantagem para o líder.





Bottas abre passagem e Hamilton assume a terceira posição na corrida





11. Que disputa! - Hamilton ataca Verstappen pelo segundo lugar, mas erra e permanece em terceiro.





Vestappen e Hamilton travam grande briga pelo segundo lugar





12. No finalzinho - Vettel se aproveita de erro de Bottas para tomar o quarto lugar e salvar a briga pelo pentacampeonato.





Vettel passa Bottas, assume quarto lugar e impede título antecipado de Lewis Hamilton





Hamilton tinha 64 pontos à frente do Vettel. Com mais 3 na corridas de hoje, ele soma 67 pontos. Nas três corridas que faltam, o Hamilton só precisa chegar nas três em oitavo lugar para ser campeão, mesmo que o Vettel ganhe as três.





