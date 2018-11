Além de cor e escudo, Petraglia vai além e fala em mudar o nome do Atlético-PR

(Foto: Monique Silva)









Além de dizer que quer mudar as cores e o escudo do Atlético-PR, o presidente do conselho deliberativo do clube, Mario Celso Petraglia, foi mais longe e quer a mudança no nome do clube. Em entrevista à ESPN Brasil, ele disse que tem a intenção de retirar o "Atlético" para se diferenciar dos outos clubes com o mesmo nome.





- Clube Atlético tem vários: Mineiro, Boca Juniors, River Plate e nós, o Paranaense, disse.





Ainda conforme Petraglia, a intenção é que o time seja chamado apenas "Paranaense". Segundo ele, a ideia é se assemelhar à forma como o clube é conhecido em outros países da América do Sul. O Atlético-PR costuma ser chamado de "El Paranaense".





- O Atlético-MG se apossou do prenome, porque não gosta do 'Mineiro'. Eu gostaria de que nos chamássemos 'Paranaense'. É o meu nome, e é assim que somos conhecidos na América do Sul.





Na entrevista, o dirigente ainda deu uma pista de que a nova cor do Atlético-PR poderia ser vinho, uma fusão entre as atuais cores vermelho e preto.





- Não se esqueça de que vermelho mais preto dá cor de vinho, por exemplo, completou.





Petraglia já havia afirmado em outra entrevista que o projeto de alterações vem sendo realizado por uma empresa contratada e prometeu a divulgação das mudanças ainda para este ano.





– Está quase pronto. Mais uns dias e vamos lançar. Muda cor, muda tudo. Nós queremos uma identidade própria. Não queremos mais ser sombra, imitação e nem o olhar de outra instituição. Precisamos ter uma identidade própria - disse.





Apesar das intenções de Petraglia, o estatuto do Atlético-PR proíbe mudanças na cor do clube e uma alteração somente pode acontecer em caráter excepcional e para fins comemorativos ou mercadológicos. No documento não há menção à mudança do clube. O estatuto somente poderá ser modificado por resolução do conselho deliberativo e em reunião extraordinária.





A reportagem do GloboEsporte.com procurou o presidente administrativo do Atlético-PR, Luiz Sallim Emed, mas ele disse que não poderia atender. Petraglia também foi procurado, mas desligou o telefone após identificação da reportagem.





O que diz o estatuto





"O presente estatuto somente poderá ser reformado, no todo ou em parte, por resolução do Conselho Deliberativo em reunião extraordinária especialmente convocada para tal fim. A reunião será instalada em primeira convocação com a presença mínima de metade mais um dos membros do Conselho Deliberativo, e com qualquer número, em segunda convocação. Para aprovação das reforma, será necessário voto favorável de no mínimo 2/3 dos membros presentes", consta no documento.





Segundo o item "Símbolo, distintivo e uniformes", no parágrafo 3º (veja abaixo), "para a identificação do clube em competições esportivas, no uniforme dos atletas deverão constar, necessariamente, as cores vermelho e preto". O Estatuto não se aprofunda sobre a questão do escudo.





Ainda no texto, o documento diz que "em caráter excepcional e para fins comemorativos ou mercadológicos, o uniforme poderá conter outras cores em substituição às cores tradicionais".





