Alfinetadas: Corinthians demonstra que há muitos o que melhorar para 2019

O Corinthians anunciou as saídas de Danilo e Emerson Sheik para a temporada 2019. O desastroso ano de 2018 só demonstrou como a equipe está longe de um grande elenco.





O título do estadual e o início promissor do Brasileiro enganou a todos. A luta pela Copa do Brasil foi o ponto mais alto da equipe, que não mostrava o mesmo brilho de 2017. Foi evidente que a saída de jogadores como Rodriguinho e do técnico Fábio Carille colocaram o Timão em uma situação delicada. No entanto, a queda foi brusca e as cobranças dos torcedores vieram.





Sem o título da Copa do Brasil e lutando contra o rebaixamento até as últimas rodadas do Brasileirão, a lição que a diretoria precisa tirar é de que o elenco foi pouco eficaz. Não havia alguém pronto para armar as jogadas, fazer a transição de defesa e ataque, além de ter um sistema defensivo inoperante. A equipe fez muitos gols contra, o que já pode ser um grande sinal.





É necessário uma reformulação geral, ou mais uma vez a equipe vai se apequenar perante os desafios.