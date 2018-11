Aos 21 anos, Zverev elimina Federer e é aplaudido de pé após garantir sua 1ª decisão do Finals

(Foto: Julian Finney/Getty Images)









Alexander Zverev tem idade para disputar o Next Gen, torneio da ATP para os maiores talentos do esporte até 21 anos. Mas o tênis de gente grande que apresentou ao longo das últimas temporadas o levou pela segunda vez a competir entre os tops no ATP Finals, e desta vez a dar um passo ainda maior na breve carreira. Neste sábado, o alemão eliminou ninguém menos que Roger Federer, maior campeão da história do torneio, para avançar a uma inédita decisão. A vaga foi conquistada em sets diretos, com parciais de 7/5 e 7/6(5). O jovem talento foi aplaudido de pé e não escondeu a emoção antes de deixar a quadra.





Esta foi a terceira vitória de Zverev em seis confronto com Federer. O alemão, número 5 do mundo e dono de três títulos em 2018, aguarda agora o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Kevin Anderson, ainda neste sábado. A final será neste domingo, não antes das 18h (horário de Brasília).





Zverev adotou uma postura agressiva no início da partida, subindo à rede com frequência. A movimentação nem sempre era eficiente porque Federer, em várias oportunidades, fez o mesmo e foi mais feliz ao fechar ângulos e distribuir golpes. Nenhum dos dois tenistas teve o serviço ameaçado até o 12º segundo game. Zverev ganhou moral com uma jogadaça na paralela do suíço, chegando a um triplo break point. Em erro não forçado, Federer cedeu a quebra e o set ao alemão: 7/5.





No segundo set, Federer teve a primeira chance de quebra no jogo. No terceiro game, aproveitou o segundo de três break points e, com uma paralela na esquerda, abriu 2/1. O suíço, no entanto, não confirmou a vantagem e levou o troco no game seguinte, no qual Zverev empatou em 2/2. Os dois tenistas tiveram momentos de oscilação, mas seguiram confirmando os respectivos serviços até o tie-break.





No desempate, os dois sacaram muito bem e mantiveram a igualdade no início. Quando Federer vencia por 4/3, houve uma pequena polêmica. Um boleiro deixou uma das bolinhas escapar no meio da quadra, Zverev parou de jogar, Federer reclamou, mas o ponto voltou. Num erro de voleio de Federer, o suíço se viu com dois match points contra.





Salvou o primeiro com um smash, mas não evitou o segundo. O alemão subiu à rede e soltou o braço para cravar 7/6(5). Selou a classificação para a primeira decisão de ATP Finals da carreira e adiou para o ano que vem o sonho de Roger Federer de conquistar o 100º título como profissional.





