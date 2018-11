Após 11 horas de cirurgia, alemã que sofreu grave acidente na F3 em Macau agradece apoio de fãs

Após 11 horas de cirurgia por conta de uma fratura na sétima vértebra cervical após a um grave acidente no GP de Macau de Fórmula 3, Sophia Floersch passa bem. A piloto alemã usou um dos seus perfis em redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias.





- Eu sobrevivi à operação, que levou 11 horas. Tomara que de agora em diante as coisas melhorem, mas ainda preciso ficar alguns dias em Macau até que esteja pronta para ser transportada. Gostaria de agradecer a todos os fãs por cada desejo de melhoras, os quais estou lendo agora. Eles me motivam e me encorajam. Meus pensamentos também estão com todos aqueles envolvidos no acidente. Torço para que todos estejam bem. Tive ajuda de muitas pessoas boas no acidente, que ainda seguem na minha mente. Obrigado pelas palavras tranquilizantes e encorajadoras naqueles minutos tensos dentro do carro. Obrigado à equipe médica de Macau pelo tratamento amigável e profissional, e pelo time de resgate da FIA, ao meu time e à FIA. Também gostaria fazer um agradecimento especial ao doutor Riccardo Ceccarelli.





O acidente





Sophie Floersch não conseguiu desviar do carro de Jehan Deravula, que freou mais cedo do que o habitual por causa de uma bandeira amarela, segundo comentou o piloto Guan Yu Zhou, e ficou com o carro desgovernado. Em seguida, o carro de Floersch decolou sobre o de Sho Tsuboi e voou sobre o alambrado acima da barreira de pneus. Houve ainda um choque com um posto de fotógrafos.





Floersch teve fratura na espinha, enquanto Sho Tsuboi foi internado com dor lombar e será submetido a mais exames. O fiscal Chan Cha In sofreu uma laceração do rosto, abrasão da parede do abdome superior e mandíbula fraturada. O fotógrafo Chan Weng Wang sofreu uma laceração do fígado e está sendo observado no hospital, enquanto o colega fotógrafo, Hiroyuki Minami, sofreu uma concussão.





