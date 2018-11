Após três rodadas sem vencer, Arsenal bate Bournemouth e cola na zona de classificação para a Champions

Depois de empatar nas últimas três rodadas, o Arsenal reencontrou o caminho das vitórias e derrotou o Bournemouth por 2 a 1 fora de casa, neste domingo. Lerma (contra) e Aubameyang marcaram para a equipe de Londres, enquanto King anotou para os donos da casa. Com o resultado, os Gunners colaram no Chelsea, quinto colocado, e entraram de vez na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.





Apesar de a partida ter começado equilibrada, foi o Arsenal quem saiu na frente. Aos 29 do primeiro tempo, Kolasinac cruzou e Lerma se jogou na bola tentando cortar o cruzamento, mas acabou jogando a bola contra o próprio patrimônio e abriu o placar para o Arsenal.





No apagar das luzes do primeiro tempo, o Bournemouth deixou tudo igual e colocou no placar o equilíbrio que se viu em campo. Em contra-ataque, King recebeu dentro da área, pelo lado direito, deu um belo tapa de canhota na bola, sem chances para o goleiro, e empatou para o time visitante aos 45.





Na volta do intervalo, a equipe de Unai Emery veio disposta a buscar a vitória. Aos 11, o Arsenal voltou a ficar na frente do marcador com Aubameyang. Iwobi enfiou boa bola para Kolasinac, que cruzou rasteiro pela esquerda para o camisa 14 só desvar para o gol.





O Bournemouth até teve chances de conseguir o empate. Aos 39 minutos do segundo tempo, Lerma quase conseguiu se redimir do gol contra. O colombiano arriscou um chutaço de longe de pé direito, mas a bola acabou beijando a trave. Quatro minutos depois, após cobrança de escanteio, Daniels desviou de cabeça e Leno voou para evitar o que seria o gol de empate do Bournemouth.





Com a vitória, o Arsenal chegou à quinta posição, com 27 pontos, e está a apenas um do quarto colocado, Chelsea, o primeiro na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Bournemouth caiu para oitavo, com 20 pontos.





Globo Esporte