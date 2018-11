Arena Corinthians substitui Allianz Parque na Copa América 2019

(Foto: Renato Pizzutto/BP Filmes)

A Conmebol anunciou nessa sexta-feira (23) que o Allianz Parque, estádio onde o Palmeiras manda seus jogos, será substituído pela Arena Corinthians, em Itaquera, na disputa da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil.





De acordo com as informações divulgadas pela entidade sul-americana de futebol, a decisão se deu por conta de "compromissos comerciais assumidos pela gestão da Arena Palmeiras com sócios e patrocinadores que não puderam ser conciliados com a organização da competição". Já a escolha do estádio do Timão se deu porque o mesmo "está alinhado com o objetivo de ter locais modernos e com grande capacidade de público".





O estádio deve receber três partidas e não terá custo para o Corinthians, o que ajudou a convencer os dirigentes de liberar a arena. Inicialmente, a diretoria afirmou que o clube não estava interessado em receber jogos da competição. A Conmebol vai se comprometer a arcar com os custos necessários para adaptar o estádio ao torneio continental.





A Copa América acontecerá entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Ao todo serão cinco cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A abertura será no Morumbi (São Paulo) enquanto a final será no Maracanã (Rio). Arena do Grêmio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Corinthians (São Paulo) e Mineirão (Belo Horizonte) são os outros estádios do torneio.





Além dos 10 países sul-americanos membros da Conmebol – Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela -, participarão Japão e Catar como convidados.