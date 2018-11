Avaí vence o CSA, cala o Estádio Rei Pelé e fica mais perto do acesso

(Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas)









O Avaí calou o Rei Pelé neste sábado. A torcida do CSA lotou o estádio, pensando no acesso, mas teve que segurar o grito. Melhor para o alagoano Getúlio. De volta a Maceió, ele acertou uma cabeçada fatal aos 38 do primeiro tempo e definiu o confronto direto. A vitória colocou o Leão bem mais perto da Série A, agora com 60 pontos. O time alagoano ficou com 59, mas também tem boas chances de subir.





O Avaí decide o acesso no próximo sábado, contra a Ponte Preta. Jogo está marcado para as 17h (horário de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis. O CSA vai a Caxias do Sul definir vaga na Série A. Enfrenta o Juventude, também no sábado, às 17h.





O lateral-esquerdo Capa complicou o trabalho do Avaí. Ele foi expulso aos 40 do primeiro tempo, com dois amarelos, e deixou a torcida do Leão apreensiva. Na etapa final, Xandão deu uma entrada louca em Renato, aos 18, e também foi expulso pelo árbitro mineiro Ricardo Marques Ribeiro. Os dois times terminaram o jogo com dez.





O lateral Igor Fernandes sofreu uma lesão feia no jogo. Ainda no primeiro tempo, ele caiu em cima do braço e sofreu uma luxação no ombro direito. Os médicos colocaram no lugar e imobilizaram o braço do jogador do Avaí.





O Avaí segurou a onda do CSA. Sofreu, quase levou um gol de Hugo Cabral, mas contou com uma defesa espetacular de Kozlinski. Teve também dificuldade para conter os avanços de Berola, pela direita, no entanto, foi letal quando subiu.





Getúlio também criou boa chance para o Leão, passando por dois, mas errou a finalização. Aos 38, saiu o gol. Guga bateu escanteio com curva e o mesmo Getúlio acertou uma cabeçada no canto: 1 a 0.





Um minuto depois, Capa fez falta dura em Berola e, com tinha amarelo, foi expulso pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Antes do fim, Celsinho ainda perdeu ótima chance para o CSA.





O Avaí recuou. Com um a menos, baixou as linhas para segurar o CSA e tentar matar o jogo no contra-ataque. O Azulão, por sua vez, teve uma ótima chance, com Hugo Cabral, e outra com Walter, que finalizou pra fora.





Aos 20 minutos, Xandão acertou Renato na cabeça e foi expulso direto. Assim, cada time ficou com dez em campo. O Avaí equilibrou as ações e ainda acertou a trave, aos 33. Matheus Barbosa fez linda jogada individual, passou fácil por Dawhan e tocou na saída de Frigeiri. A bola bateu na trave.





No fim, teve fliperama na área do Avaí. Aos 44, Pio cobrou escanteio, Elivelton disputou por cima, e a bola sobrou limpa para Hugo Cabral, que bateu rasteiro pra fora. Chance incrível! Aos 47, Pio cruzou da direita e Elivelton cabeceou no travessão.





Globo Esporte