Bodytech comemora cinco anos em Ribeirão Preto

Consolidada como uma das melhores e mais completas academias da região, a Bodytech de Ribeirão Preto completou o último dia 19 de novembro seus cinco anos de operação. Localizada no Shopping Iguatemi, a marca foi responsável por trazer à cidade diversas novidades do mundo fitness, antes encontradas apenas nos grandes centros.





“Nesses cinco anos, buscamos atender as necessidades de nossos clientes e oferecer uma programação diferenciada, que inclui modalidades exclusivas, programas de acompanhamentos e planos concebidos e adaptados de acordo com os objetivos de cada aluno”, explica Rafael Zimak, gerente técnico da Bodytech Ribeirão Preto.





A academia, atualmente conta com cerca de 39 modalidades, entre adultos e crianças, sendo algumas delas exclusivas da marca Bodytech Company, entre os destaques estão 20 minutes Workout, RefFit Pilates, entre outras. Já na parte estrutural, a Bodytech se destaca em diversos aspectos: são mais de 2000 metros quadrados que incluem sete salas coletivas (1 sala mind, 1 sala de bike indoor, 1 sala de running, 1 judô, 1 ballet e 2 salas coletivas), parque aquático com três piscinas (hidroginástica, natação e infantil), SPA com sauna e banheira de hidromassagem, 26 esteiras e 26 bikes (entre área cárdio e running class), totalizando 66 aparelhos cárdio e 117 aparelhos no total. Além de oferecer os serviços de Nutricionista, Fisioterapeuta e Personal Trainer.