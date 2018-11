Botafogo-SP abre peneira em Brodowski para reforçar categorias de base

(Foto: Lucas Manaf/Agência Botafogo)









O Botafogo-SP realizará no mês de dezembro avaliações técnicas para selecionar atletas com a finalidade de reforçar suas categorias de base. Os testes são para nascidos entre 2000 e 2001, e 2002 a 2004.





As avaliações acontecerão em Brodowski, no estádio Zé Turquim, ao lado do Museu Casa de Portinari. Os nascidos entre 2000 e 2001 serão observados no dia 14 de dezembro, às 9h. Já os nascidos entre 2002 e 2004 farão o teste no dia 15, às 8h30. Nas duas datas serão cinco jogos pela manhã e cinco pela tarde. As inscrições são limitadas por posição.





O valor da inscrição é de R$ 40 e deve ser pago no dia. Também é necessário que os jovens atletas levem documento em que permite praticar qualquer atividade física de alto rendimento.





As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: botafogoavaliacao@botafogosp.com.br , contendo nome completo do atleta, posição de preferência e data de nascimento.





Globo Esporte