Buscando mudanças, Flyers demitem general manager Ron Hextall

As coisas parecem estar indo de mal a pior no Philadelphia Flyers. A equipe, que vive um começo de temporada oscilante, como a maioria da divisão metropolitana, demitiu seu general manager e vice-presidente executivo, Ron Hextall, após cinco anos dedicados à organização.





Eram esperadas mudanças em algumas partes da equipe, já que os Flyers ocupam a penúltima posição da Divisão Metropolitana, com 10 vitórias e 13 derrotas, sendo dois reveses no tempo extra. A derrota acachapante para o Toronto Maple Leafs por 6 a 0 no último sábado (24) foi considerada a gota d’água para a torcida e para o dono da equipe, que acabou por decidir que as coisas deveriam mudar.





Depois de ter vencido a Stanley Cup como um assistente do GM em 2012 pelo Los Angeles Kings, Hextall assumiu a mesma posição nos Flyers um ano depois. Após a passagem de sucesso de Paul Holmgren acabar para virar presidente, ele foi nomeado o general manager principal e, durante seu comando, Philly foi para os playoffs duas vezes, sendo eliminado na primeira rodada em ambas, para Washington Capitals e Pittsburgh Penguins. Ele tomou uma decisão controversa ao demitir o técnico Craig Berube e contratar Dave Hakstol, que era da Universidade de North Dakota, e não tinha nenhuma experiência na NHL.





Mesmo assim, ninguém pode reclamar das suas escolhas no Draft, já que foi ele que trouxe jogadores como Ivan Provorov, Travis Konecny e Nolan Patrick, montando um forte time junto com os experientes. Além disso, ele assinou com jogadores importantes, como Shayne Gostisbehere, num contrato entry-level, e renovando o acordo com Sean Couturier. Nesta temporada, ele conseguiu contratar James van Riemsdyk, num contrato que também foi questionado.





Mesmo com todos os seus esforços para fazer os Flyers irem longe, o time continuava com problemas. A posição de goleiro, desde que ele assumiu, tem sido o calcanhar de Aquiles para a equipe, tendo quatro goleiros diferentes começando mais de 50 jogos em Philly durante este tempo. Na temporada passada, ele até tentou trazer Petr Mrazek para resolver o problema, mas o jogador hoje está no Carolina Hurricanes, e o time tem Brian Elliott como titular.





Mais do que isso, Hextall e os outros executivos dos Flyers nunca se deram bem, então era esperado que ele tenha sido o primeiro a rodar após um começo de temporada fraco. Por enquanto, os Flyers não anunciaram um substituto, mas Holmgren já disse que as buscas já começaram. Uma das opções lógicas seria Dean Lombardi, que era o GM dos Kings nas dois títulos da equipe, que estava como um conselheiro em Philly.





Enquanto Ron Hextall era GM, os Flyers ficaram com um recorde geral de 165-128-58.





