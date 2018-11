Candidatos sinalizam acordo com Renato Gaúcho para comandar Flamengo em 2019

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio, DVG)

O técnico Renato Gaúcho está sendo pauta interna entre os candidatos a presidência do Flamengo. Com eleição marcada para o dia 8 de dezembro, os candidatos Ricardo Lomba, da chapa rosa, e Rodolfo Landim, da roxa, disseram que a negociação com o treinador está encaminhada. As informações são do colunista Gilmar Ferreira, do Extra.





De acordo com a informações, a comissão técnica de Renato irá fechar com o Flamengo em cerca de R$ 1 milhão. O contrato será de um ano, renovável para mais um. Do lado gremista, o assunto está sendo tratado pelo presidente Romildo Bonzan diretamente com Renato.





A possível chegada de Renato seria uma estratégia das duas chapas para capitar votos para a eleição do próximo mês. Com o atual currículo de treinador, campeão de uma Libertadores e duas Copas do Brasil, o técnico viria como um trunfo nesta eleição.