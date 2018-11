CBF estuda a volta da Copa do Brasil feminina, revela presidente Coronel Nunes

(Foto: Marcos Dantas)









Manaus recebe até o próximo dia 2, a Libertadores feminina. Nesta segunda, na rodada final da fase de grupos, o atual presidente da CBF, Coronel Nunes, prestigiou as partidas. Na ocasião, o dirigente revelou que a entidade estuda possíveis novas competições e o retorno da Copa do Brasil feminina, que teve sua última edição em 2016.





- É possível que podemos chegar lá. Já temos o Brasileiro Série A1 e A2, e acredito que se tivéssemos uma Copa do Brasil ela seria muito bem recebida e bem administrada - destacou.





Sobre o trabalho da CBF com o futebol feminino disse que a entidade tem incentivado mais competições para que os clubes se organizem com a modalidade. Tanto que, de acordo com ele, estão colocando nos regulamentos a partir de 2019 que o clube vai ter que ter o seu departamento feminino.





- O futebol feminino precisa ser praticado com mais intensidade no Brasil. É preciso os Estados acreditarem, porque a gente sabe que muitos clubes profissionais não gostam de ter um departamento de futebol feminino e hoje a Fifa está exigindo e cobrando a inclusão do futebol feminino. E a gente espera que com isso a modalidade ganhe uma nova dimensão a nível mundial - completou.





O presidente da CBF destacou o fato de Manaus ter sido escolhida sede da Libertadores feminina. De acordo com ele, nada mais justo pelos últimos resultados que a cidade teve de público com a modalidade.





- Pra nós é uma satisfação muito grande, porque consideramos Manaus como a capital do futebol feminino. A prova é que estamos aqui acreditando na administração esportiva do Estado - acresentou.





Globo Esporte