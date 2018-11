Ceni vibra com acesso, mas sonha alto: "Gosto mais de comemorar título"

O Fortaleza confirmou o acesso à Série A ao vencer o Atlético-GO por 2 a 1, neste sábado (3) no estádio Antonio Accioly, pela 34ª rodada da Série B. Além de cumprir o dever de vencer o Dragão, o Tricolor do Pici contou com a combinação de resultados da rodada. O técnico Rogério Ceni comemorou o feito, mas ponderou que o time não pode deixar de lutar pelo título.





- Foi bacana. Um time que é o primeiro a chegar à Série A. Gosto mais de comemorar título, mas acho que é um feito histórico. Temos de comemorar muito hoje, mas amanhã descansar. Não podemos perder a oportunidade de ser campeão. Quando você tem a oportunidade, você não pode deixar de lutar até o fim. Vamos lutar para dar esse presente ao torcedor contra o CSA.





O próximo compromisso do Tricolor do Pici será na terça-feira (6) contra o CSA na Arena Castelão. A bola rola às 21h30h (de Brasília) e 20h30 (horário local). Com o resultado, o Leão chegou aos 64 pontos e segue firme na liderança da Série B.





Para garantir o título na próxima rodada, o Fortaleza precisa vencer o CSA e contar com um empate ou derrota do Avaí, que joga contra o Atlético-GO, na terça mais cedo.





