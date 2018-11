Chape vence no Pacaembu, respira e impede entrada do Santos no G-6 do Brasileirão

(Foto: Marcos Ribolli)









A Chapecoense ganhou força na luta para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com um gol do centroavante Leandro Pereira, a equipe catarinense venceu o Santos por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, no Pacaembu, e respirou. Foi o primeiro resultado positivo do time como visitante na competição. O Peixe, que reclamou de um pênalti no fim da etapa inicial, desperdiça a oportunidade de entrar no G-6.





A derrota no Pacaembu impede o Santos de entrar pela primeira vez no G-6 do Campeonato Brasileiro. O Peixe agora aparece em oitavo (perdeu a sétima posição para o Atlético-PR), com 46 pontos, e tem um a menos do que o Atlético-MG, sexto.





A vitória em São Paulo, a primeira como visitante na competição, foi fundamental para a Chapecoense alimentar a esperança de continuar na Série A. O time catarinense aparece agora em 17º lugar, ainda no grupo dos quatro piores, mas com os mesmos 37 pontos do Sport, 16º. Vasco e Ceará estão logo acima, com 38.





O Santos sentiu muito os desfalques, principalmente as ausências de Rodrygo e Gabigol no ataque. O Peixe até começou bem o jogo, teve uma chance logo no primeiro minuto, mas foi só. A dificuldade para atacar ficou cada vez mais evidente assim que a Chape acertou a marcação pelos lados. Mais que isso, os catarinenses passaram a explorar os espaços dados pela defesa alvinegra. Aos 28 minutos, Leandro Pereira aproveitou desvio na segunda trave e abriu o placar. Os jogadores santistas reclamaram ainda de um suposto pênalti que desviou no braço de Bruno Pacheco após toque de cabeça de Eduardo Sasha.





Cuca arriscou no segundo tempo com as entradas de Arthur Gomes e Rodrygo nas vagas de Bryan Ruiz e Daniel Guedes, respectivamente. Dodô passou a jogar como terceiro zagueiro. Melhorou um pouco, o time ficou mais tempo com a bola no ataque, mas sem criar grandes chances. Aos 26, Cuca colocou Bruno Henrique no lugar de Copete. E de nada adiantou. Muito valente, a Chapecoense lutou por cada bola e travou o sufoco armado pelo Santos nos minutos finais.





Aos 47 minutos do primeiro tempo, o atacante Eduardo Sasha cabeceou na área, e a bola desviou em um dos braços do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Os jogadores do Santos pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Traci mandou a partida seguir. Na Central do Apito, o comentarista de arbitragem da TV Globo, Renato Marsiglia, considerou pênalti.





O Santos volta a jogar na quinta-feira, contra o Flamengo, às 17h, no Maracanã. A Chapecoense recebe o Botafogo, no mesmo dia e horário, na Arena Condá.





Globo Esporte