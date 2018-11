Chefe da Mercedes defende Ocon e vê Verstappen como "futuro campeão mundial"

(Foto: Gettty Images)









Desde que estreou na Fórmula 1 em 2015 aos 17 anos de idade, Max Verstappen tem chamado a atenção dos fãs do esporte a motor por sua incrível velocidade e seu temperamento intempestivo. Dono de duas vitórias na temporada, o holandês perdeu a chance, no Brasil, de faturar o terceiro troféu de primeiro lugar. Ele era o líder absoluto da prova quando se envolveu em um entrevero com Esteban Ocon, então retardatário. Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, se ficar mais "calmo", Verstappen tem potencial para ser campeão mundial.





- Você pode ver que há um futuro campeão aparecendo. Talento inacreditável e velocidade. E eu acho que uma vez que as extremidades cruas estiverem aparadas, ele será alguém capaz de ser campeão mundial um dia. Em alguns anos, ele vai olhar as imagens (de Interlagos) e talvez tenha sua própria opinião sobre se esse foi o comportamento certo ou não. Mas você não pode acelerar essas coisas, isso é um processo de aprendizado - comentou o dirigente.





Ocon toca e tira líder Verstappen da pista





Em Interlagos, Verstappen mostrou uma das razões para ser apontado com um dos principais talentos da F1. Saindo da quinta colocação no grid, ele ultrapassou Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Valterri Bottas e depois tomou a ponta do pentacampeão Lewis Hamilton. Entretanto, não teve tranquilidade para lidar com Ocon, se chocando com a Force India do francês, vendo a liderança escorrer pelos dedos. Depois da prova, Max empurrou o rival na sala de pesagem e acabou punido pela direção de prova com dois dias de trabalho comunitário.





- Ele (Ocon) estava com um pneu novo, muito mais rápido, e tentou descontar uma volta, o que é justo. Então, eles se chocaram, porque Max estava na liderança e tenho certeza que foi um incidente que que Esteban gostaria de ter evitado, ao invés de estar lá na imprensa com todas as críticas.





Ocon, por sinal, é piloto contratado da Mercedes, e Helmut Marko, consultor da RBR, especulou que o francês teria prejudicado Verstappen com o objetivo de favorecer os pilotos da escuderia alemã. Afirmação desmentida veementemente por Wolff.





- É assim que o Dr. Marko vê o mundo, e eu quero deixá-lo com isso. Eu não quero ir a este nível - concluiu.





