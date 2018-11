Chefe executivo da F1 vai até o Rio de Janeiro para conhecer detalhes do projeto de novo autódromo

(Foto: Getty Images)









Chefe executivo da Fórmula 1, o americano Chase Carey deixou São Paulo após acompanhar o GP do Brasil e foi até o Rio de Janeiro nesta segunda-feira para se reunir com o prefeito Marcello Crivella, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, e o governador eleito, Wilson Witzel - este último, receberá o dirigente no começo da noite. No encontro, o executivo do grupo americano Liberty Media, que controla a categoria desde 2016, conheceu mais detalhes sobre o projeto para construção de um novo autódromo na cidade, no bairro de Deodoro, na Zona Norte.





Vale lembrar que a Fórmula 1 tem contrato com Interlagos até a temporada de 2020. Já a Cidade Maravilhosa não recebe a categoria desde a temporada de 1989.





Na última semana, foi publicado no Diário Oficial da cidade o resultado de uma consulta pública sobre a construção do autódromo, e foi marcada para o dia 23 de novembro uma última audiência pública antes que o edital para as obras seja finalmente lançado. Segundo o que foi apresentado no projeto, o dinheiro gasto nas obras será captado por intermédio de investimentos privados.





Projeto com a assinatura de Tilke





Com assinatura do arquiteto alemão Hermann Tilke, responsável por diversos circuitos do atual calendário da F1, o traçado terá 5,3 quilômetros de extensão e atenderá aos mais rigorosos padrões de segurança das federações internacionais de automobilismo e motociclismo. Atualmente, por exemplo, só os autódromos de Austin (Estados Unidos), Barcelona (Espanha), Spielberg (Áustria) e Silverstone (Inglaterra) compõem os calendários tanto da F1 como da MotoGP.





A intenção dos responsáveis pelo projeto é que o novo autódromo carioca esteja apto a receber as principais categorias de esporte a motor do mundo. A Dorna Sports, responsável por organizar e promover o Mundial de Motovelocidade, assinou protocolo de intenções para que o Rio receba uma etapa do campeonato a partir de 2021.





Terreno cedido pelo Exército está limpo





Uma das questões envolvendo a cessão do terreno para a construção de um autódromo em Deodoro era a presença de artefatos bélicos não-detonados. No entanto, depois de longo estudo, o local foi descontaminado e está apto a receber qualquer intervenção.





O orçamento inicial do novo autódromo do Rio é de R$ 850 milhões. A previsão é de que os setores de arquibancada (inclusive naturais) sejam capazes de receber até 80 mil pessoas.





Globo Esporte