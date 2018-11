Com 128 clubes, 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior tem grupos e sedes definidos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega no próximo ano à edição de número 50, e foram conhecidos nesta quinta-feira os participantes, grupos e sedes (veja abaixo). Ao todo, 128 clubes vão disputar a Copinha 2019 – maior torneio de base do futebol brasileiro –, divididos em 32 chaves, sendo três na capital e 29 no interior paulista.





Campeão neste ano, o Flamengo jogará a primeira fase em Jaguariúna. Já o maior vencedor do torneio, com 10 conquistas, o Corinthians ficará sediado em Itu. Nos próximos dias, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará a tabela e o regulamento da competição, que é disputada em janeiro.





Grupo 1 – Andradina





Andradina-SP

Ceará

Ponte Preta

Ceilândia-DF





Grupo 2 – Penápolis





Penapolense-SP

Chapecoense

Rio Preto-SP

São José-RS





Grupo 3 – Marília





Marília-SP

Cruzeiro

Linense-SP

Babaçu-MA





Grupo 4 – Assis





Vocem-SP

Sport

Vitória da Conquista-BA

FF Sports-AL





Grupo 5 – Osvaldo Cruz





Osvaldo Cruz-SP

Atlético-GO

Mirassol-SP

Legião-DF





Grupo 6 – Tupã





Tupã-SP

Atlético-PR

Comercial-SP

CSP-PB





Grupo 7 – Araraquara





Ferroviária-SP

São Paulo

Serra-ES

Holanda-AM





Grupo 8 – Rio Claro





Velo Clube-SP

Náutico

Rio Claro-SP

Marília-MA





Grupo 9 – Franca





Francana-SP

Botafogo

Cuiabá-MT

Horizonte-CE





Grupo 10 – São Carlos





São Carlos-SP

América-MG

Criciúma

Atlântico-BA





Grupo 11 – Votuporanga





Votuporanguense-SP

Internacional

Batatais-SP

Trem-AP





Grupo 12 – Taquaritinga





Taquaritinga-SP

Bahia

Guarani

Boavista-RJ





Grupo 13 – Capivari





Capivariano-SP

Palmeiras

XV de Piracicaba-SP

Galvez-AC





Grupo 14 –Santa Bárbara D'Oeste





União Barbarense-SP

Vitória

Grêmio Novorizontino-SP

Desportiva Ferroviária-ES





Grupo 15 – Jaguariúna





Jaguariúna-SP

Flamengo

Trindade-GO

River-PI





Grupo 16 – Itapira





Itapirense-SP

Figueirense

Botafogo-SP

CRB-AL





Grupo 17 – Itu





Ituano-SP

Corinthians

Sinop-MT

Ricanato-TO





Grupo 18 – Jundiaí





Paulista-SP

Vila Nova-GO

RBB-SP

Porto-PE





Grupo 19 – Indaiatuba





Primavera-SP

Fortaleza

Sertãozinho-SP

Queimadense-PB





Grupo 20 – Porto Feliz





Desportivo Brasil-SP

Remo

Uberlândia-MG

Visão Celeste-RN





Grupo 21 – Barueri





Oeste-SP

Grêmio

Lagarto-SE

São Raimundo-RR





Grupo 22 – São Bernardo do Campo





EC São Bernardo-SP

ABC-RN

São Bernardo FC

CSA-AL





Grupo 23 – Osasco





Grêmio Osasco Audax-SP

Fluminense

Sete de Dourados-MS

Parnahyba-PI





Grupo 24 – Capão Bonito





Elosport-SP

Londrina-PR

Taboão da Serra-SP

Confiança-SE





Grupo 25 – Mogi das Cruzes





União Mogi-SP

Santos

São Caetano

Sergipe





Grupo 26 – Guarulhos





Flamengo-SP

Coritiba

AD Guarulhos

Madureira-RJ





Grupo 27 – Taubaté





Taubaté-SP

Vasco

Tubarão-SC

Carajás-PA





Grupo 28 – Guaratinguetá





Manthiqueira-SP

Juventude

Bragantino-SP

Real Ariquemes-RO





Grupo 29 – Diadema





Água Santa-SP

Atlético-MG

Aquidauanense-MS

Jacobina-BA





Grupo 30 – São Paulo





Juventus-SP

Avaí

Inter de Limeira-SP

América-RN





Grupo 31 – São Paulo





Nacional-SP

Goiás

São Bento-SP

Santa Cruz





Grupo 32 – São Paulo





Portuguesa-SP

Paraná

Santo André-SP

Volta Redonda-RJ