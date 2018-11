Com 24 bolas de três, Celtics vencem os Bucks e derrubam o último invicto da NBA

(Foto: Winslow Townson-USA TODAY Sports/Reuters)









Com 24 cestas de três pontos, uma a menos do que o recorde do Cleveland Cavaliers de março de 2017, e uma grande atuação do armador Kyrie Irving, o Boston Celtics derrubou o último invicto desta temporada da NBA, a liga americana de basquete. Em casa, nesta quinta-feira, o time venceu por 117 a 113 o Milwaukee Bucks e engrenou sua quarta vitória seguida na competição depois de um começo bem irregular.





Irving foi responsável por seis bolas de três das 24 convertidas pelos Celtics, que contaram com a inspiração do elenco do Boston Red Sox, campeão da World Series (beisebol), presente no ginásio. Ele fez 28 pontos, deu sete assistências e colaborou defensivamente com dois tocos. Gordon Hayward teve sua maior pontuação na temporada, com 18 pontos, mesmo número de Al Horford. Jaylen Brown, machucado, desfalcou o time.





Giannis Antetokounmpo fez de tudo para evitar a perda da invencbilidade dos Bucks. Ele marcou 33 pontos e pegou 11 rebotes, além de conseguir três roubadas. O time se sustentou com um volume de jogo grande para 30 lances-livres contra apenas 13 dos Celtics.









Os Bucks chegaram a estar 15 pontos atrás no placar ao fim do terceiro quarto. No entanto, o time teve um início de último período fulminante, principalmente pelas mãos de Antetokounmpo, para reequilibrar o jogo e deixar a decisão para os instantes finais do confronto.





Ao abrir 10 pontos de vantagem a menos de cinco minutos do fim, os Celtics deram a impressão de que o jogo havia se resolvido. Khris Middleton, que terminou com 16 pontos, marcou oito seguido na sequência e colocou os Bucks de volta na disputa. Com dois minutos por jogar, a diferença caiu para dois pontos.





Eric Bledsoe teve a chance de empatar o jogo em duas cobranças de lances-livres a 12 segundos do fim, mas acertou apenas uma. Os Celtics, então, contaram com a eficiência de Irving e Horford nos lances-livres para garantir a importante vitória para Boston.





Campanhas

Celtics: 6v, 2d (3º do Leste)

Bucks: 7v, 1d (1º do Leste)





Próximos jogos

Celtics: contra os Pacers, sábado, em Boston

Bucks: contra os Kings, domingo, em Milwaukee







Grande virada do Thunder





O Oklahoma City Thunder chegou a ficar 19 pontos atrás no placar no terceiro quarto, mas reagiu e venceu por 111 a 107 o Charlotte Hornets, nesta quinta-feira, fora de casa. Foi a terceira vitória seguida do time, que começou a temporada com quatro derrotas. Russell Westbrook ficou perto de um triplo-duplo, com 29 pontos, 10 assistências e oito rebotes, além de cometer apenas três desperdícios de bola.





Campanhas

Hornets: 4v, 5d (7º do Leste)

Thunder: 3v, 4d (11º do Oeste)





Próximos jogos

Hornets: contra os Cavaliers, sábado, em Charlotte

Thunder: contra os Wizards, sexta-feira, em Washington





Nuggets na cola dos Warriors





O banco de reservas do Denver Nuggets marcou 59 pontos, sendo 23 do espanhol Juancho Hernangomez, contra 44 do rival e liderou o time na fácil vitória por 110 a 91 sobre o Cleveland Cavaliers, nesta quinta-feira, fora de casa. Com o resultado, o time segue na cola do atual campeão Golden State Warriors, líder da Conferência Oeste.





Campanhas

Cavaliers: 1v, 7d (15º do Leste)

Nuggets: 7v, 1d (2º do Oeste)





Próximos jogos

Cavaliers: contra os Hornets, sábado, em Charlotte

Nuggets: contra o Jazz, sábado, em Denver





Embiid faz 41 pontos para os Sixers





Depois de permitir uma reação do LA Clippers e desperdiçar uma vantagem de 22 pontos, o Philadelphia 76ers renasceu no último quarto e venceu por 122 a 113, nesta quinta-feira, em casa. Joel Embiid terminou o jogo com 41 pontos, 24 nos dois primeiros quarto, 13 rebotes e quatro tocos.





Campanhas

Sixers: 5v, 4d (6º do Leste)

Clippers: 4v, 4d (10º do Oeste)





Próximos jogos

Sixers: contra os Pistons, sábado, em Filadélfia

Clippers: contra o Magic, sexta-feira, em Orlando





Kings vencem a quinta seguida





Surpreendente neste começo de temporada, o Sacramento Kings venceu por 146 a 115 o Atlanta Hawks, nesta sexta-feira, fora de casa, e engrenou sua quinta vitória seguida na temporada. De'Aaron Fox fez um triplo-duplo, o primeiro de sua carreira, com 31 pontos, 10 rebotes e 15 assistências, além de cometer apenas três desperdícios de bola.





Campanhas

Hawks: 2v, 6d (13º do Leste)

Kings: 6v, 3d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Hawks: contra o Heat, sábado, em Atlanta

Kings: contra os Bucks, domingo, em Milwaukee





Globo Esporte