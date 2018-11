Com dois gols de Brahim Díaz, City passa pelo Fulham e vai às quartas da Copa da Liga

O Manchester City não teve nenhuma dificuldade para vencer o Fulham nesta quinta-feira. Melhor desde o início do jogo, a equipe mandante criou diversas oportunidades e poderia ter construído um placar mais elástico. O único que aproveitou as chances de marcar foi o jovem Brahim Díaz, de 19 anos, que balançou as redes duas vezes e garantiu o triunfo para os Citizens.





O atacante Brahim Díaz foi o grande personagem da partida desta quinta-feira. Com dois gols e uma intensa participação nas tramas ofensivas do Manchester City, ele foi eleito o melhor em campo pela torcida dos Citizens e, ao ser substituídos, recebeu aplausos dos fãs presentes no Etihad Stadium.





Gabriel Jesus até participou bastante da partida e finalizou com perigo em, pelo menos, duas ocasiões, mas não conseguiu balançar as redes. O brasileiro segue na tentativa de recuperar o melhor desempenho com a camisa do Manchester City e, em alguns momentos do jogo, chegou a demonstrar impaciência com a falta de sorte (no segundo gol de Díaz, por exemplo, Jesus carimbou a trave, e o espanhol conseguiu marcar no rebote).





Mesmo antes de entrar em campo, City e Fulham já conheciam os dois adversários que poderiam enfrentar nas quartas de final. A Federação Inglesa realizou o sorteio da próximo fase, e os duelos ficaram assim:





No próximo domingo, o Manchester City receberá o Southampton, no Etihad Stadium, para defender a liderança do Campeonato Inglês. Já o Fulham, que está na zona de rebaixamento da Premier League, visitará o Huddersfield, lanterna, na segunda-feira.





Globo Esporte