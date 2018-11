Comercial apresenta pacote com seis reforços para a Série A3

O Comercial apresentou um pacotão com seis reforços nesta segunda-feira e o elenco que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista em 2019 já tem 11 atletas, contando com os remanescentes da campanha do acesso na Segunda Divisão.





Chegaram os zagueiros Felipe Gregory (que estava no Inter de Lages-SC) e Raphael (ex-São José), o volante Ataliba (ex-São Caetano), o meia Vini (Mauá e pertence ao São Caetano) e os atacantes Caique (Londrina) e Felipinho (ex-São Caetano).





Os quatro atletas do Azulão vieram por meio de uma parceria, que já foi responsávle pela chegada de Gleyson, artilheiro da Segundona pelo Bafo com 18 gols e que já está de volta ao time do ABC. O fato curioso é que Felipinho foi o vice-artilheiro da mesma competição, com dez gols.





Os recém-contratados juntam-se aos jogadores que já estavam no elenco: o zagueiro Gut, o volante Leonai, o lateral ambidestro Dener e o atacante Zé Andrade. Além deles, o goleiro Leandro Santos, que estava na Portuguesa, já foi anunciado como reforço.





O técnico Ricardo Costa elogiou os contratados e espera, ao menos, mais 12 novos jogadores para comandar os trabalhos em busca do acesso à Série A2.





- Conheço todos, dos seis eu trabalhei com Felipinho e Rafael, mas buscamos informações, jogamos contra alguns e são jogadores experientes que vão nos ajudar neste ano. A princípio temos uma lista de 26 atletas, que é a do Paulista, mais a “Lista B" que seriam os da base. Vamos contratar 23 e deixar umas três vagas para ver a carência, mas estamos trabalhando neste número – disse o comandante.





Ousadia e tradição





A contratação mais inusitada foi de Caique, que tem passagem pelo rival Botafogo-SP e estava no Londrina, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta disse que está pronto para a cobrança e que pretende fazer o que mais sabe: bola na rede.





- Vou me preparar ao máximo, dedicar aos treinos, e esperar a cobrança. Quero fazer a melhor parte, que é o gol, né? – disse o jogador.





Um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Gregory, 30 anos, conhece a história do Comercial e como a Série A3 é um campeonato equilibrado. Ele afirmou que a tradição do Bafo não permite ao jogador lutar por algo que não seja, no mínimo, o acesso.





- Temos de levar o Comercial ao nível que merece, onde estava acostumado, brigando sempre pelo acesso. Pode contar comigo que vou dar o máximo dentro e fora de campo – disse o defensor.





Globo Esporte