Comercial pode trazer até cinco jogadores após parceria com São Caetano

Comercial espera decisão para contratar Gleyson (Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial)

O Comercial deve oficializar na segunda-feira (19) a chegada de cinco jogadores vindos do São Caetano. Uma lista de reforços foi enviada ao alvinegro e o clube deve aproveitar os atletas para a disputa da série A3 do Campeonato Paulista.





Os jogadores oferecidos pelo Azulão são: o goleiro Douglas Marques, de 25 anos; o zagueiro Raphael, 21; o lateral-esquerdo Léo Pereira, 20; o meia Ataliba, 20; além dos atacantes Felipinho, 21, e Vini, 18.





O Leão do Norte também espera a definição do atacante Gleyson, artilheiro da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, e que pertence ao time do ABC. Caso ele não seja aproveitado pelo Azulão, o Comercial tentará seu negociação.





“O Gleyson por enquanto foi integrado ao elenco que vai disputar a Série A1 do Paulista, então estamos dependendo de liberação do São Caetano. Estamos esperando, aguardando, mas não podemos ficar de braços cruzados”, disse o diretor de futebol José Lourenço.





O time deve começar a pré-temporada na segunda-feira, no Estádio Palma Travassos. A série A3 tem previsão de início no dia 20 de janeiro.