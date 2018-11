Comercial-SP corre contra o tempo para reforçar elenco para série A3

(Foto: Leonardo Del Sant/Divulgação)

O Comercial já busca nomes para reforçar o elenco para a disputa da série A3 do Campeonato Paulista. A competição está prevista para começar no dia 20 de janeiro e o clube tem no momento quatro jogadores confirmados para 2019.





Segundo o técnico Ricardo Costa, o clube tem condições de formatar o grupo de jogadores até o início da competição. No momento, ele analisa o elenco que disputou a Segundona pelo Leão do Norte.





“Foram quatro jogos contra o Comercial enquanto estava no São José, fora os que assisti a mais. Em relação ao elenco, estamos conversando. Estamos num tempo bom, tranquilos, temos grandes jogadores, alguns já acertaram em outros clubes, então não serão possíveis as permanências [casos do zagueiro Michael Douglas e do meia Matheus China]. Quem tem contrato, vamos analisar, veremos quem quer ficar. São grandes jogadores que gostaríamos de contar – disse Costa, em entrevista ao Globo Esporte.





Os nomes confirmados são do zagueiro Gut, do volante Leonai, do lateral Dener e do atacante Zé Andrade. Com início para dia 20 de janeiro, a série A3 ainda terá sua tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol.