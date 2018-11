Comercial tenta acordo para amistoso contra Danúbio-URU no Palma Travassos

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









Já pensando na preparação para a série A3 do Campeonato Paulista, o Comercial tenta um acordo para disputar um amistoso contra o Danúbio, do Uruguai, que fará uma excursão pelo Brasil em 2019. A equipe uruguaia irá disputar a próxima Taça Libertadores.





De acordo com o diretor de futebol Rangel Scandiuzzi, o clube conversa com a empresa que organiza a excursão do time uruguaio e busca parcerias para diminuir os custos desta partida.





“Ontem falei com o responsável que está organizando a vinda deles ao Brasil. Estamos vendo a logística e como o Comercial ajudaria. Se estiverem em São Paulo, talvez a gente mande o ônibus buscar, talvez te uma empresa para ajudar o custo. O que está mais pegando é a parte do calendário. Segundo o pessoal da empresa, eles viriam para fazer dois amistosos, contra Fortaleza e CSA. Estamos tentando casar a agenda. Não é nada oficial, mas seria importante”, disse Scandiuzzi.





A última partida do Comercial contra times estrangeiros foi em 2011, no ano do centenário, em excursão à Áustria. Na ocasião, o alvinegro disputou cinco jogos, sendo três vitórias, um empate e uma derrota. A último confronto foi o triunfo sobre o Anzhi Makhachkala-RUS por 2 a 1, time este que contava com o lateral-esquerdo Roberto Carlos, que descontou para o time russo.





Chegada de reforço





Além do amistoso, o Comercial está perto de fechar a contratação do zagueiro Gregory, de 30 anos, que estava no Internacional de Lages-SC. O jogador disputou o Campeonato Catarinense e a série D do Campeonato Brasileiro.





Gregory já atuou em times da região como Francana, Sertãozinho, Batatais e Votuporanguense. O atleta também tem passagens pelo Ipatinga e Caldense, de Minas Gerais.





O Comercial se prepara para a disputa do estadual, que deve começar no dia 20 de janeiro. Oficialmente, o clube conta com quatro jogadores no elenco, sendo o agueiro Gut, o volante Leonai, o lateral Dener e o atacante Zé Andrade, todos remanescentes de 2018.