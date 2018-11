Confusão pré-clássico: torcedor do Flamengo é morto e cerca de 60 do Botafogo são detidos

(Foto: André Durão/GloboEsporte.com)









O sábado de futebol, de clássico entre Botafogo e Flamengo, mais uma vez envolveu confusão e morte. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro confirmou que dois torcedores rubro-negros foram baleados na Ilha do Governador, em confronto com torcedores rivais, e levados para a emergência do Hospital Municipal Evandro Freire. Um deles não resistiu aos ferimentos - os nomes não foram informados.





Na Avenida Brasil, na altura do Parque União, um grupo de alvinegros que estava em um ônibus escoltado pelo Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) ameaçou o motorista do veículo e ordenou que parasse. Isso porque havia uma concentração de rubro-negros no local, de acordo com o comandante do batalhão especializado Silvio Luiz.





A assessoria de comunicação da PM enviou nota confirmando a morte do torcedor rubro-negro:





- Na tarde deste sábado (10/11), policiais militares do 17º BPM (Ilha) foram acionados pare verificar uma briga entre torcedores do Flamengo e Botafogo na Rua Combu, no bairro Cacuia. No local foi constatado que a confusão já tinha terminado e que houve tiros disparados e baleados. A equipe então foi até a emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, e constatou que dois torcedores baleados haviam dado entrada naquele pronto-atendimento e que um dos feridos não havia resistido aos ferimentos. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH-Capital) estão no local - diz o texto.





Silvio Luiz relatou que o grupo, mesmo escoltado pelo Gepe, ameaçou o motorista - que chegou ao estádio chorando - ao ver concentração de torcedores rubro-negros e desceu do veículo com intenção de brigar. O ônibus chegou ao Nilton Santos com janelas quebradas. O grupo foi levado para o Juizado Especial do Torcedor no estádio.





- Esse grupo estava sendo escoltado. Na Avenida Brasil, viram uma concentração da torcida do Flamengo, determinaram ao motorista que parasse o ônibus, e desceu todo mundo para entrar em conflito. Aí o policiamento teve de atuar, recolheu todo mundo para o ônibus e trouxe direto para o Juizado. O grupo de torcedores do Flamengo estavam concentrados na altura do Parque União. Acredito que não (foi marcado), porque o ônibus vinha com escolta - afirmou o comandante do Gepe.





Questionado se poderia ter sido um confronto marcado com antecedência, o comandante do Gepe descartou a possibilidade:





- Acredito que não, pois o ônibus estava escoltado.





Globo Esporte