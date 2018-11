Conmebol confirma finais da Libertadores para os dias 10 e 24 de novembro

(Foto: Marcos Ribolli)









A Conmebol confirmou, no início da tarde desta quinta-feira, as datas das finais da Libertadores. O primeiro jogo entre Boca Juniors e River Plate será disputado no dia 10 de novembro, na Bombonera; e o segundo, no dia 24, no Monumental de Núñez. Ambos às 16h (de Brasília).





As finais, portanto, serão realizadas em dois sábados. A ruptura das tradicionais partidas da competição às quartas-feiras se deu por conta da reunião do G20 que acontecerá em Buenos Aires a partir do dia 26, conforme noticiou o jornal "Olé".





A princípio, o jogo de ida da decisão da Libertadores seria realizado no dia 7, e a volta, três semanas depois, no dia 28.





Boca Juniors e River Plate protagonizarão uma das finais mais esperadas da história da Taça Libertadores, depois de eliminarem Palmeiras e Grêmio, respectivamente, nas semifinais. Esta será a terceira final entre times do mesmo país na competição - antes, o São Paulo havia decidido contra o Atlético-PR em 2005, e contra o Internacional, em 2006.





Final da Libertadores da América





10/11 - Boca Juniors x River Plate, 16h (La Bombonera)

24/11 - River Plate x Boca Juniors, 16h (Monumental de Núñez)





Globo Esporte