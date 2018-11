Consultor da Renault, Alain Prost dispara: "Não ficamos infelizes em ver a RBR ir embora"

(Foto: Getty Images)









Consultor da Renault, o tetracampeão mundial Alain Prost comentou que a decisão de a RBR encerrar a parceria com a montadora francesa e escolher a Honda como nova fornecedora de motores a partir de 2019 não foi encarada como algo ruim. Ao contrário, para Prost a relação entre as partes se deteriorou demais este ano, e a ruptura foi o melhor para ambos.





- No fim das contas, não ficamos infelizes em vê-los partir, é preciso ser honesto. Eu mantenho um relacionamento muito bom com eles, mesmo que eu critique o jeito de eles de se comunicarem. Ainda está um pouco afastado demais, e eles sabem disso - disse Prost ao jornal L'Equipe.





De fato, o que se viu este ano foi uma enxurrada de críticas da direção da RBR ao desempenho e confiabilidade dos motores Renault, que deixaram Daniel Ricciardo e Max Verstappen na mão em diversas oportunidades na disputa com Mercedes e Ferrari.





Além disso, outra questão que a RBR reclamou bastante foi a de a Renault não permitir uma parceria técnica mais estreita pelo fato de a montadora não ser apenas fornecedora de motores, mas também ter uma equipe competindo.





Por outro lado, segundo Christian Horner e o consultor Helmut Marko afirmaram em diversas oportunidades, a Honda tem se mostrada muito mais aberta a compartilhar informações com a RBR, a ponto de utilizar a equipe-satélite STR como "cobaia" nas últimas corridas da temporada 2018 para testar componentes já visando ao campeonato do ano que vem, no qual as duas equipes receberão unidades de potência da montadora japonesa.





