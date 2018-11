Copa América de 2019 terá VAR em todos os jogos, planeja Conmebol

O ex-árbitro brasileiro Wilson Seneme, atual presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, anunciou nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, que a Conmebol planeja implementar a tecnologia do Video Assistant Referee (VAR) em todos os jogos da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho.





O anúncio foi feito durante a visita técnica da International Football Association Board, em um hotel na Zona Oeste carioca. Segundo Seneme, a Conmebol deseja triplicar o uso do VAR na próxima temporada, em comparação com 2018, podendo chegar a 100 partidas internacionais.





Além das 26 partidas da Copa América, o plano da Conmebol é disponibilizar o VAR também na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, ambas a partir das oitavas de final - este ano, as duas competições receberam o VAR a partir das quartas. Com esses torneios, o uso da tecnologia chegaria a 85 partidas no ano que vem.





Falta definir, ainda, como será será montado o sistema do VAR na Copa América. A Conmebol está estudando em conjunto com a International Board se haverá um controle centralizado, como foi na Copa do Mundo da Rússia, com duas cabines no Centro Internacional de Transmissão (IBC, na sigla em inglês). Esta opção, porém, depende de uma tecnologia avançada de fibra ótica que alcance as cinco sedes (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador). A outra opção é um controle híbrido, com parte centralizada e outra parte in loco, com caminhões funcionando como central tecnológica do VAR.





O VAR começou a ser usado pela Conmebol em 2017, apenas em 10 jogos. Este ano, 23 confrontos da Libertadores e da Sul-Americana já receberam o apoio tecnológico para a arbitragem, número que chegará a 30 com os jogos decisivos da Libertadores (final entre River Plate e Boca Juniors, dia 24), Sul-Americana (duas partidas de volta das semifinais e os dois jogos da final) e Recopa (dois jogos em fevereiro e março do ano que vem, mas que a Conmebol inclui no calendári de 2018).





A Conmebol está construindo um centro de treinamento tecnológico de árbitros em Luque, Paraguai, onde fica a sede da entidade. O objetivo é inaugurar o centro no primeiro semestre do ano que vem, com seis cabines de simuladores para treinamento de árbitros, assistentes e árbitros que trabalharão exclusivamente com o VAR.





Globo Esporte