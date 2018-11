Coric domina Chardy e abre placar para a Croácia contra a França na final da Copa Davis

A Croácia largou na frente na decisão da Copa Davis, em Lille. Número 12 do mundo, Borna Coric derrotou o francês Jeremy Chardy por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4, em 2h19 de jogo nesta sexta-feira. O jogo abriu o confronto que vale o título da última Davis no formato clássico. Jo-Wilfried Tsonga e Marin Cilic se enfrentam na sequência.





A superioridade técnica de Coric no saibro ficou evidente logo no início da partida. Sólido, o jovem croata, de 22 anos, teve largou de forma consistente e viu Chardy cometer 16 erros não-forçados no set inicial. O tenista da casa até tentou aproveitar o apoio da torcida local para equilibrar o segundo set, mas não foi o suficiente. Coric salvou os dois break points que enfrentou na parcial e evitou o novo tiebreak para abrir 2 sets a 0.





A vitória não tardou a vir. O maior susto foi quando Coric pediu atendimento médico no momento em que liderava por 4/3 e quebra no terceiro set. Ele precisou sair de quadra e foi vaiado no retorno, mas confirmou a vitória minutos depois.





De volta às quadras em setembro, Jo-Wilfried Tsonga tentará surpreender o número 7 do mundo, Marin Cilic, único top 10 presente no confronto, ainda nesta sexta-feira. O capitão francês Yannick Noah poderá trocar o simplista francês escalado no domingo. Lucas Pouille (32º da ATP) foi poupado e ficou no banco nesta sexta. Amanhã, Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert entram em ação nas duplas contra Ivan Dodig e Mate Pavic, às 11h de Brasília. O SporTV3 transmite o confronto.





Globo Esporte