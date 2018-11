Corinthians comunica Danilo que não renovará contrato do meia

(Foto: Daniel Augusto Jr / Ag Corinthians)









A diretoria do Corinthians decidiu que não renovará o contrato do meia Danilo, de 39 anos, que tem vínculo até dezembro. A informação, publicada pelo “Meu Timão”, foi confirmada pelo GloboEsporte.com.





Danilo já foi comunicado sobre o fim de seu ciclo no Corinthians. Em conversa com a diretoria, ouviu que pode exercer um cargo na diretoria, mas não sentiu interesse. Danilo quer seguir atuando no ano que vem.





Contratado em 2010, Danilo renovou por seis vezes o seu contrato com o clube. A última no fim do ano passado, após perder toda a temporada por lesão.





Em 2018, Danilo viveu o ano todo na reserva, mas ganhou espaço nas últimas partidas com o técnico Jair Ventura, sendo titular por cinco jogos seguidos.





A decisão da diretoria por não renovar tem relação com o custo mensal do jogador. Sem ele e Sheik, a folha salarial terá uma boa diminuição, o que deve permitir a chegada de outros atletas.





Danilo tem 357 jogos e 35 gols pelo Corinthians, onde conquistou oito títulos. Restam ainda os jogos contra a Chapecoense, domingo, e Grêmio, dia 2.





