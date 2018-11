Damião e Edenílson brilham, Inter vence e afunda mais o América-MG na estreia de Givanildo

(Foto: Wesley Santos / Agência PressDigital)









O Inter aproveitou o fator local e venceu o América-MG por 2 a 0 na noite desta quinta-feira. Em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão, Leandro Damião abriu o placar, ao receber de Edenílson e superar João Ricardo. O gol, anotado aos 23 minutos de jogo, o colocou no seleto top 10 de goleadores do clube, com 108, ao lado de Adãozinho. Depois, ainda retribuiu ao parceiro, ao tocar para o volante anotar o segundo, aos 45 da etapa inicial. No segundo tempo, o Coelho até tentou diminuir a vantagem, ao adiantar a marcação, mas o Colorado administrou o resultado para sair com os três pontos





Foi quase um jogo de um time só. O Inter fez valer sua força e pressionou o América-MG desde o começo da partida. Os mineiros escapavam em defesas de João Ricardo ou chutes para fora. Porém, aos 23, a pressão surtiu efeito. Edenílson acionou Leandro Damião, que não desperdiçou. O Colorado seguiu em cima, enquanto o Coelho tentava encontrar espaço. Aos 45, os donos da casa ampliaram. Damião devolveu o presente a Edenílson, que fez o segundo





Em vantagem, o Inter tratou de administrar o resultado. O time ficou mais no campo de defesa e esperava uma falha do América-MG para sair no contra-ataque. Os mineiros, por sua vez, chegaram a incomodar. Rafael Moura acertou a trave aos nove. Dezessete minutos depois, o He-Man furou, mas Ademir chutou forte. A bola só não entrou porque Rodrigo Moledo se atirou e evitou o gol





Com o gol marcado diante do Coelho, Damião chegou a 108 gols pelo Inter e empatou com Adãozinho como o 10º maior artilheiro da história do clube





Givanildo Oliveira não conseguiu ter o retorno dos sonhos. O técnico, após dois dias de treinamento, viu seu time ser dominado pelo Inter e sair com mais uma derrota do Brasileirão





Não foi apenas em campo que houve alegria. Nas arquibancadas, um colorado pediu sua amada em casamento durante o intervalo da partida





Com o resultado, o Inter soma 65 pontos e segue em segundo, a cinco pontos do Palmeiras. Já o América-MG tem apenas 34 e ocupa o penúltimo lugar, quatro a menos que o Ceará, o último fora da zona de rebaixamento





Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Botafogo. A partida será neste domingo, às 17h, no Engenhão. Enquanto isso, o América-MG, na mesma hora, recebe o Santos no Independência





