De Bruyne volta a se lesionar e vai ficar de cinco a seis semanas fora de campo

Menos de duas semanas após ter seu retorno anunciado, depois de dois meses de recuperação do rompimento do ligamento do joelho direito, Kevin de Bruyne volta a preocupar o técnico Pep Guardiola. O belga deixou o campo mais cedo na vitória dos Citizens sobre o Fulham por 2 a 0, na última quinta, pela Copa da Liga Inglesa, por conta de uma nova lesão. O clube confirmou o problema no ligamento do joelho esquerdo. O meia vai ficar de cinco a seis semanas longe dos gramados .





Em um comunicado, o Manchester City afirmou que o problema foi detectado após exames realizados nesta sexta. O belga não vai precisar passar por cirurgia.





Exames médicos revelaram que a lesão é séria o suficiente para tirar o meia das próximas seis partidas do City, incluindo o clássico com o Manchester United, no dia 11. Se o período longe dos gramados chegar a até seis semanas, o belga vai se ausentar de outros quatro jogos.





O duelo com o Fulham foi apenas a segunda oportunidade em que De Bruyne começou jogando na temporada. O jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, logo na estreia do City na Premier League, diante do Arsenal, em agosto. O retorno do jogador estava previsto apenas para novembro, mas o belga teve sua volta antecipada.





De Bruyne já fica fora da partida contra o Southampton, no domingo, às 13h (de Brasília), em casa. O Manchester City é o líder do Campeonato Inglês, com 26 pontos - os mesmos do vice-líder, Liverpool, mas com melhor saldo de gols.





