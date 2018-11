Departamento de arbitragem que implementar VAR no Brasileiro de 2019

(Foto: Jorge Luiz Rodrigues)

O Departamento de Arbitragem da CBF revelou, em seminário nesta quarta-feira (21), ter um projeto para implementar o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro de 2019. A ideia é utilizar a tecnologia em todos os 380 jogos da edição do ano que vem. As informações são do site Globo Esporte.





Sebastian Runge, profissional do departamento de tecnologia da Fifa e responsável pelo projeto VAR, realizou uma visita técnica junto a Ifab (International Football Association Board) nas federações estaduais desde a última segunda-feira. Segundo Runge, as instituições recomendam cautela na utilização da tecnologia.





“Vemos mais países ao redor do mundo implementando, mas temos que ter cuidado. Acho que tem muito trabalho e preparação. Esperar mais um tempo não é uma coisa ruim. É só tomar o seu tempo para fazer um planejamento adequado”, disse.





Durante o seminário, dez federações estaduais estiveram representadas: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraná e Paraíba.





Goiás não teve representantes, mas cogita a possibilidade de usar o árbitro de vídeo no estadual caso os clubes arquem com os custos. Nos demais estados presentes, há previsão é de usar o VAR em 46 partidas (10 no Carioca, 14 no Paulista, seis no Mineiro e dois nos demais – apenas nas finais).





Atualmente, a CBF tem 98 profissionais preparados para atuarem como árbitro de vídeo ou auxiliar de árbitro de vídeo. Estima-se que o número necessário por rodada de um Brasileiro seria de 30. Ainda falta definir quem será o responsável pela verba utilizada no uso do VAR. A arbitragem se diz capaz, mas falta CBF e clubes entrarem em um acordo.