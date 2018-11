Diego Aguirre não é mais técnico do São Paulo

(Foto: Marcos Ribolli)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte









O São Paulo anunciou na noite deste domingo (11) que Diego Aguirre não seguirá mais no comando técnico da equipe. O clube empatou no sábado em 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, o que tirou, após o final desta rodada, a equipe da classificação direta para a Libertadores (o Grêmio ultrapassou o tricolor paulista).





O treinador se reuniu com o executivo de futebol Raí e o gerente Alexandre Pássaro para definir sua situação. O empate no clássico com um a mais em campo durante todo o segundo tempo irritou a direção. O auxiliar André Jardine assume a equipe nesta reta final de Brasileirão. Há possibilidade do interino ser efetivado em 2019, já que o clube vem investindo na formação de Jardine.





Após o Majestoso, Raí comentou sobre a situação de Aguirre no clube:





“A gente não vai avaliar o Aguirre por um jogo ou alguns jogos apenas. Vai ser por toda a temporada, desde que ele chegou até o final da temporada. A gente vai fazer isso com calma”, disse.





Aguirre foi contratado em março para substituir Dorival Júnior e deixa o São Paulo na quinta posição com 58 pontos. Comandou a equipe em 57 jogos, sendo 29 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 58,5%.





Confira a nota publicada no site do clube neste domingo:





O São Paulo Futebol Clube informa que Diego Aguirre deixou, neste domingo (11), o comando técnico da equipe principal. A decisão pela saída neste momento foi tomada em conjunto, em reunião nesta tarde, a partir da definição entre as partes de que o contrato do treinador não seria renovado ao término da temporada.





O clube agradece ao técnico Diego Aguirre, aos auxiliares Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras e ao preparador físico Fernando Piñatares pelos serviços prestados, com dedicação e profissionalismo desde o início dos trabalhos em março deste ano, os quais foram fundamentais para que os objetivos projetados até aqui fossem cumpridos.





Membro da comissão técnica fixa do São Paulo, André Jardine assume o time nas cinco rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Ele já comanda o treino desta segunda-feira (12), quando a diretoria se pronunciará no CT da Barra Funda, e o elenco iniciará os preparativos para a reta final da competição.